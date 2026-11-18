Indenizações pagas pelo setor de seguros de propriedade de cargas na Bahia atingiram R$ 7,6 milhões entre janeiro e agosto de 2026, ao mesmo tempo em que foi registrada maior preocupação à segurança do transporte de mercadorias no estado.

O número de indenizações pagas pelo seguro Embarcador Nacional registrou um crescimento de 25,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

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De acordo com a confederação, o crescimento evidencia a importância da proteção financeira das mercadorias transportadas pelo país, especialmente diante de riscos como acidentes rodoviários, avarias e roubos de cargas, que podem comprometer o patrimônio e as operações de empresas e produtores.

Na Bahia, a circulação de cargas é o processo fundamental na atividade econômica, devido à centralização no setor agropecuário, industrial, comercial e aos centros de distribuição. A gestão de riscos no transporte envolve tanto a proteção dos bens transportados quanto a adoção de medidas para reduzir a exposição a acidentes e ações criminosas.

Segundo levantamento da Instech, empresa de soluções tecnológicas para logística, a Bahia registrou um crescimento de 2,7% no primeiro semestre de 2025 para 4,8% no mesmo período de 2026 em prejuízos com roubo de cargas em operações monitoradas.

O indicador considera o valor financeiro das perdas registradas nas operações acompanhadas pelas gerenciadoras de riscos da empresa, não representando a totalidade dos roubos ocorridos no estado.

Rotas que mais registraram perdas

O estudo também identificou mudanças nas rotas mais expostas a prejuízos. No primeiro semestre de 2026, os trajetos dentro dos próprios estados concentraram parcela relevante das perdas monitoradas. A entrada da rodovia BA-093 no ranking de 2026 mostra que a criminalidade está se espalhando por rodovias estaduais.

Entre os corredores interestaduais, ganharam destaque as ligações entre Rio Grande do Norte e Bahia, que responderam por 3,4% dos prejuízos, e o percurso inverso, da Bahia para o Rio Grande do Norte, com 2,7%. Os dados mostram a exposição das mercadorias a riscos durante a circulação entre importantes mercados regionais.

Luiz Alberto Rocha, vice-presidente do SindSeg BA/SE/TO, explica que, embora não seja possível estabelecer uma relação direta entre essas ocorrências e as indenizações do seguro Embarcador Nacional, os indicadores ajudam a contextualizar os desafios enfrentados pelo transporte de cargas.

Indenizações na Bahia

Na Bahia, as indenizações da modalidade haviam somado aproximadamente R$ 6,1 milhões entre janeiro e agosto de 2025, considerando os valores arredondados. O resultado deste ano representa um acréscimo de cerca de R$ 1,5 milhão em recursos pagos aos segurados.

“O transporte de mercadorias está sujeito a riscos que podem comprometer o patrimônio e a operação das empresas. Na Bahia, o crescimento das indenizações reforça a importância de proteger financeiramente as cargas, especialmente em um cenário que exige atenção à segurança logística”, explicou.

Marcos Siqueira, presidente da Comissão de Seguro Transporte da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), chama atenção para o impacto que um problema com a carga pode ter na rotina das empresas.

“Quando uma carga é danificada ou roubada em uma situação coberta pelo seguro, o prejuízo pode ir além do valor dos produtos: uma entrega atrasa, um cliente fica sem mercadoria e a operação sente o impacto. São proteções diferentes: o seguro do transportador ampara a responsabilidade de quem leva a carga, quando ele responde por danos ou perdas previstos na apólice. Já o Embarcador é contratado pelo dono da mercadoria para proteger a própria carga contra os riscos incluídos no contrato. Essa diferença ajuda a empresa a entender como proteger o que envia e a reduzir o impacto financeiro de um sinistro coberto.”