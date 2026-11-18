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Cinco suspeitos foram presos e 2,5 mil munições e cinco fuzis calibre 5,56 apreendidos, nesta quarta-feira, 18, após uma troca de tiros entre policiais e suspeitos na região de Uruçuca, no Sul da Bahia e em trecho da BR-101.

Além disso, pouco mais de R$ 1 mil também foram apreendidos. O grupo foi avistado em um trecho da rodovia e desobedeceu a ordem de parada dos policiais, iniciando os disparos e uma tentativa de fuga.

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Um dos suspeitos foi baleado e está no hospital

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), um dos integrantes de facção acabou ferido e foi encaminhado para uma unidade médica, onde segue internado. Já os outros quatro estavam sem ferimentos e já foram presos.

Os faccionados e armamentos foram apresentados na Delegacia Territorial de Itabuna. A ação foi de responsabilidade da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Porto Seguro e das Polícias Militar e Rodoviária Federal.