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O restaurante Tulipa Grill foi alvo de um assalto na tarde desta terça-feira, 17, no bairro de Armação, em Salvador.



Durante a ação criminosa, dois funcionários do estabelecimento foram baleados por uma mulher e um homem que estavam armados. Após o ataque, os suspeitos fugiram do local.

Funcionários foram socorridos

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), policiais da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receberam uma denúncia de roubo a estabelecimento comercial na Rua Melvin Jones e foram até o endereço.



O portal A TARDE entrou em contato com o restaurante, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria

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No local, os agentes foram informados de que os criminosos haviam rendido os funcionários e efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os feridos foram encaminhados para uma unidade hospitalar.





Suspeitos são procurados

Após o crime, os dois suspeitos fugiram. Policiais da 39ª CIPM realizaram rondas na região para tentar localizar os envolvidos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou o estado de saúde dos funcionários baleados.