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Uma oficina clandestina equipada com uma máquina capaz de fabricar até 3 mil fuzis por ano, o equivalente a oito armas por dia, foi descoberta nesta terça-feira, 17, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Federal (PF), o equipamento permitia a fabricação de componentes e a montagem completa dos armamentos. Apesar da capacidade de produção, ainda não há informações sobre quantos fuzis foram efetivamente fabricados no local.

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A descoberta ocorreu após o compartilhamento de informações entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e o setor de inteligência do Bope.

Fábrica ligada a suspeito preso

De acordo com as investigações, a estrutura era administrada por Clayton Combe Ribeiro, de 31 anos, preso pela Polícia Federal em junho deste ano. Ele é suspeito de comandar a produção industrial de armas destinadas a facções criminosas do Rio de Janeiro.

A dimensão da fábrica chama atenção diante dos números de apreensões no estado. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) apontam que quase 6 mil fuzis.

Somente em 2025, foram 920 armas desse tipo retiradas de circulação, o maior número registrado no período, com média de 2,5 apreensões por dia.

Considerando a capacidade máxima informada pela PF, a máquina encontrada poderia produzir, em apenas dois anos, uma quantidade de fuzis equivalente ao total apreendido pelas forças de segurança fluminenses em aproximadamente uma década.

Operação afeta escolas e transporte

A descoberta aconteceu durante o segundo dia consecutivo de operações contra integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré.

Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram nas comunidades do Morro do Timbau e Fogo Cruzado. Durante a mobilização policial, criminosos incendiaram barricadas.

A violência também provocou impactos na rotina dos moradores. Ao todo, 43 escolas tiveram as aulas afetadas.

No transporte público, 38 linhas municipais sofreram alterações nos itinerários após um ônibus intermunicipal ficar atravessado na Avenida Brasil, na altura da Vila do João..