Sete policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento e homicídio do adolescente Davi Fiúza Santos, visto pela última vez em outubro de 2014, serão julgados pelo Tribunal do Júri.



A decisão foi tomada pela Justiça no último dia 11, após acolher denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).



O jovem tinha 16 anos quando desapareceu durante uma abordagem policial no bairro de Vila Verde, em Salvador. Os policiais pronunciados são:

Moacir Amaral Santiago

Joseval Queiroz da Silva



Genaro Coutinho da Silva



Tamires dos Santos Sobreira



Sidnei de Araújo dos Humildes



George Humberto da Silva Moreira



Ednei da Silva Simões





Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A decisão considerou as alegações finais do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e reconheceu a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam submetidos ao julgamento popular. A data do júri ainda será definida.



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Adolescente desapareceu após abordagem policial

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Davi foi abordado durante uma operação policial realizada em 24 de outubro de 2014, na localidade de Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto. Na ocasião, o adolescente teria sido rendido e colocado em um veículo utilizado pelos policiais. Depois disso, nunca mais foi visto.

Na decisão, o magistrado também reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os pontos serão analisados pelos jurados durante o julgamento.





ONU acompanha o caso

O desaparecimento de Davi Fiúza ganhou repercussão nacional e internacional e passou a ser acompanhado pelo Comitê sobre Desaparecimentos Forçados (CED), da Organização das Nações Unidas (ONU).



O acompanhamento considera as circunstâncias do desaparecimento do adolescente após a abordagem policial.

Em 2023, a Justiça reconheceu a morte presumida de Davi, que tinha 16 anos na época dos fatos. A decisão foi tomada porque o corpo do adolescente nunca foi localizado, após ele ter sido colocado sob custódia de agentes do Estado.