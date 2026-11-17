CASO DAVI FIÚZA
Sete policiais vão a júri por desaparecimento de jovem em Salvador
Adolescente tinha 16 anos quando desapareceu durante uma abordagem policial
Sete policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento e homicídio do adolescente Davi Fiúza Santos, visto pela última vez em outubro de 2014, serão julgados pelo Tribunal do Júri.
A decisão foi tomada pela Justiça no último dia 11, após acolher denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).
O jovem tinha 16 anos quando desapareceu durante uma abordagem policial no bairro de Vila Verde, em Salvador. Os policiais pronunciados são:
- Moacir Amaral Santiago
- Joseval Queiroz da Silva
- Genaro Coutinho da Silva
- Tamires dos Santos Sobreira
- Sidnei de Araújo dos Humildes
- George Humberto da Silva Moreira
- Ednei da Silva Simões
A decisão considerou as alegações finais do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e reconheceu a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria para que os acusados sejam submetidos ao julgamento popular. A data do júri ainda será definida.
Adolescente desapareceu após abordagem policial
De acordo com a denúncia do Ministério Público, Davi foi abordado durante uma operação policial realizada em 24 de outubro de 2014, na localidade de Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto. Na ocasião, o adolescente teria sido rendido e colocado em um veículo utilizado pelos policiais. Depois disso, nunca mais foi visto.
Na decisão, o magistrado também reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os pontos serão analisados pelos jurados durante o julgamento.
Leia Também:
ONU acompanha o caso
O desaparecimento de Davi Fiúza ganhou repercussão nacional e internacional e passou a ser acompanhado pelo Comitê sobre Desaparecimentos Forçados (CED), da Organização das Nações Unidas (ONU).
O acompanhamento considera as circunstâncias do desaparecimento do adolescente após a abordagem policial.
Em 2023, a Justiça reconheceu a morte presumida de Davi, que tinha 16 anos na época dos fatos. A decisão foi tomada porque o corpo do adolescente nunca foi localizado, após ele ter sido colocado sob custódia de agentes do Estado.