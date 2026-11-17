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O Colégio da Polícia Militar (CPM) Dendezeiros, em Salvador, suspendeu as atividades escolares nesta terça-feira, 17, após a morte da estudante Yasmin Luiza de Sousa Batista Ferreira, de 12 anos.



A adolescente foi encontrada morta na segunda-feira, 16. A instituição comunicou a decisão por meio das redes sociais e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas da aluna, que cursava o 7º ano.

Colégio da PM divulga comunicado após morte de estudante

Em comunicado, a direção informou que a suspensão das aulas ocorreu em respeito à família e à comunidade escolar diante da perda.

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"Com pesar, comunicamos o falecimento de uma aluna de nossa comunidade escolar. Em respeito à família, comunicamos a suspensão das atividades escolares. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos colegas neste momento de dor", informou a instituição.

Primo faz homenagem emocionante nas redes sociais

A morte da adolescente também foi lembrada pelo primo, Robert Dourado, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Na mensagem, ele lamentou a partida precoce da menina e destacou os sonhos e a vida que ela ainda tinha pela frente.

"É difícil aceitar que uma menina tão linda, de apenas 12 anos, tenha partido tão cedo. Uma criança cheia de vida, sonhos e um futuro inteiro pela frente. Alguém tão amada por sua família, que jamais imaginou ter que enfrentar uma despedida tão dolorosa", escreveu Robert.

Em outro trecho da publicação, ele afirmou que Yasmin será lembrada pelo carinho e pelo sorriso que deixou entre familiares e amigos.

"Você será lembrada pelo carinho, pelo sorriso e pelo amor que deixou em cada coração. Descanse em paz, nossa menina. Tão pequena para partir, mas grande demais no amor que deixou", publicou.





Velório e sepultamento acontecem em Salvador

O corpo da estudante será velado nesta terça-feira, 17, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. O sepultamento está previsto para as 16h.