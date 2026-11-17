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Um esquema de tráfico de maconha com plantio em solo baiano sofreu um bloqueio de R$ 300 milhões, nesta terça-feira, 17, através da Operação Safra Oculta, que tem como objetivo desarticular a organização criminosa suspeita de atuar no financiamento e no cultivo ilícito da droga na região Nordeste do Brasil.

A medida busca assegurar a recuperação de ativos possivelmente relacionados às atividades criminosas. As investigações começaram após as forças policiais identificarem movimentações financeiras superiores a R$ 116 milhões, além de indícios de ocultação e dissimulação de bens e valores por meio de pessoas físicas e jurídicas.

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Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em:

Salvador (BA)

Abaré (BA);

Senhor do Bonfim (BA);

Petrolina (PE);

Belém de São Francisco (PE);

Carnaubeira da Penha (PE);

Ibimirim (PE);

Recife (PE).

Prisões podem chegar a 63 anos

Com base nas investigações, os criminosos podem responder, conforme a participação individual, pelos crimes de:

Tráfico de drogas;

associação para o tráfico;

financiamento do tráfico de drogas;

lavagem de dinheiro;

organização criminosa.

Consideradas as penas máximas previstas para os delitos investigados, as sanções podem chegar a 63 anos de reclusão, sem prejuízo da análise individual das condutas pelo Poder Judiciário.

Em um dos pontos investigados, as equipes apreenderam celulares e documentos que passarão por perícia e conduziram um homem para a sede da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro.

A ação é coordenada pela Polícia Federal, por meio da Base Carcará, em Petrolina (PE), e contou com a atuação da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro (BA), das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) Bahia e Pernambuco e de policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Caatinga, do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Senhor do Bonfim) do BEPI e da 1ª Companhia de Pernambuco.