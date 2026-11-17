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Um grupo criminoso com atuação em Salvador, onze cidades baianas e outros cinco estados, sofrerá um bloqueio de até R$ 84 milhões nesta terça-feira, 17, diante da segunda fase da Operação Rainha do Sul, que avança sobre o patrimônio da organização criminosa.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa envolvida com:

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Tráfico de drogas;

lavagem de dinheiro;

venda ilegal de armas;

homicídios.

Deflagrada pela Polícia Civil, a ação visa o cumprimento de 70 mandados judiciais. Já a medida financeira alcança 28 CPFs, com limite de até R$ 3 milhões por investigado. Também foram autorizadas restrições sobre 12 veículos vinculados aos alvos da investigação.

Onde acontece a operação?

O trabalho busca identificar seus integrantes e os mecanismos utilizados para ocultar ou dissimular recursos provenientes das atividades ilícitas.

Em território baiano, as cidades onde ocorrem a Operação Rainha do Sul são:

Salvador;

Lauro de Freitas;

Feira de Santana;

Vera Cruz, Gandu,;

Conceição do Jacuípe;

Camaçari;

Alagoinhas;

Amélia Rodrigues;

Juazeiro;

Valença;

Catu.

Além da Bahia, as operações também são cumpridas em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal.

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a segunda fase conta com o apoio operacional de equipes dos departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

Também participam as coordenações de Polícia Interestadual (Polinter) e de Operações e Recursos Especiais (CORE), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Relembre a primeira fase da Operação Rainha do Sul

A primeira fase da Operação Rainha do Sul foi deflagrada em novembro de 2025, com o cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e buscas em 28 endereços na Bahia e em outros quatro estados.

Na ocasião, mais de R$ 4 milhões em bens e valores foram bloqueados ou apreendidos. Entre os itens estavam contas bancárias, veículos de luxo, motocicletas, um haras, cavalos de raça, joias e aproximadamente R$ 190 mil em espécie.