Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante após tentar retirar um recém-nascido da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 15.



A suspeita teria fingido estar grávida para entrar na unidade hospitalar e chegou a colocar a criança dentro de uma sacola de roupas. A tentativa foi interrompida por funcionários e seguranças do hospital, que conseguiram impedir a saída do bebê.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher chegou ao hospital por volta das 3h, alegando estar grávida e sentindo dores. Ela recebeu atendimento médico, mas, posteriormente, deixou de ser localizada pela equipe.



Durante a movimentação na unidade, a suspeita subiu até o 11º andar, onde funciona a maternidade, e desceu pelas escadas com o recém-nascido escondido em uma sacola.

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A mulher foi encontrada por seguranças no quinto andar, já com a criança no colo. A mãe do bebê, de 18 anos, afirmou que não percebeu o momento em que a suspeita retirou seu filho. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher foi conduzida à delegacia, ouvida e autuada em flagrante pelo crime de subtração de incapaz. Posteriormente, foi encaminhada ao sistema prisional.

Como a tentativa de sequestro foi descoberta?

Em nota, a Santa Casa de Belo Horizonte informou que uma funcionária identificou a situação suspeita e acionou o chamado Código Rosa, protocolo de segurança utilizado em casos de suspeita ou confirmação de desaparecimento de bebês dentro da unidade.

O procedimento prevê medidas imediatas para impedir a retirada irregular de crianças, incluindo o bloqueio temporário das portarias e a revista de pessoas que deixam o hospital.

Segundo a instituição, a rápida atuação dos funcionários e da equipe de segurança impediu que a mulher deixasse o local com o recém-nascido. A criança permaneceu em segurança.

A Santa Casa também informou que realiza treinamentos periódicos para preparar os profissionais para situações desse tipo e reforçou o compromisso com a segurança dos pacientes e a qualidade da assistência prestada.





Suspeita aguarda audiência de custódia

Após a prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que, até o fim da manhã desta segunda-feira, a audiência de custódia ainda não havia sido marcada.