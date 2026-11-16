Siga o A TARDE no Google

A Justiça da Bahia converteu em preventiva a prisão de Osmar Dias da Silva, suspeito de sequestrar e cometer violência sexual contra uma jovem no estacionamento do Salvador Shopping, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 15, e a decisão judicial foi proferida pela 3ª Vara das Garantias da capital.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi abordada no estacionamento e obrigada a entrar em um veículo. Durante o trajeto, o suspeito realizou saques bancários ainda em Salvador e seguiu em direção ao município de Amélia Rodrigues, no interior da Bahia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O caso é o segundo sequestro registrado no mesmo shopping neste ano. Em março, três mulheres também foram sequestradas no estabelecimento. Com a nova ocorrência, quatro mulheres foram vítimas de sequestro nos dois episódios.

Documento judicial aponta violência sexual

A decisão que determinou a prisão preventiva de Osmar apresenta informações sobre a gravidade das violências sofridas pela vítima.

De acordo com o documento, em que o portal A TARDE teve acesso, a jovem não conseguiu prestar depoimento inicialmente devido à necessidade de atendimento médico emergencial, incluindo procedimentos de profilaxia após violência sexual.

O registro judicial aponta que a impossibilidade de colher as declarações ocorreu por questões clínicas, devidamente comunicadas à autoridade policial.

A vítima foi resgatada com vida e, após receber atendimento, encaminhada aos familiares.

Perseguição policial termina em tiroteio

Após serem informadas sobre o sequestro, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciaram buscas pelo veículo utilizado no crime.

O carro foi localizado nas proximidades do pedágio de Simões Filho, na BR-324. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e fugiu em direção a Salvador, dando início a uma perseguição.

Durante a fuga, o suspeito percorreu diferentes regiões da capital. A ocorrência terminou na Barroquinha, onde o veículo se envolveu em um acidente de trânsito.

Segundo a Polícia Militar, Osmar desembarcou do carro e atirou contra os agentes, que revidaram. Ele foi baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris.

Após receber alta médica, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo com restrição de liberdade, resistência, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa. Posteriormente, a Justiça determinou sua prisão preventiva.

Quatro mulheres sequestradas no mesmo shopping em 2026

O episódio é o segundo caso de sequestro envolvendo o Salvador Shopping neste ano. Em março, três mulheres foram vítimas de uma ação criminosa no estabelecimento.

Com a ocorrência registrada no domingo, o número de mulheres sequestradas nos dois episódios chega a quatro.

Procurado sobre o novo caso, o Salvador Shopping informou que acompanha a situação e colabora com as autoridades responsáveis pela investigação.

"A equipe do empreendimento está acompanhando o caso e atuando em conjunto com as áreas envolvidas para colaborar com a apuração dos fatos", declarou o estabelecimento.

A Polícia Civil segue responsável pela investigação das circunstâncias do crime.