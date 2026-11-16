POLÍCIA
Ex-PM é preso por estupro e divulgação de cenas de abuso na Bahia
Homem é investigado por estupro de vulnerável e divulgação de cenas de estupro
Um ex-policial militar da Bahia, de 42 anos, foi preso nesta segunda-feira, 16, no povoado de Baixa Verde, zona rural de Presidente Dutra, no interior do estado. O homem é investigado por crimes sexuais contra duas vítimas, em casos registrados entre 2020 e 2026.
De acordo com a Polícia Civil, um dos mandados de prisão preventiva foi expedido pelos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro.
Segundo as investigações, os abusos contra uma adolescente teriam começado em 2020, quando ela tinha 12 anos e se estenderam até 2026. O PM também é suspeito de realizar transmissões ao vivo nos momentos em que cometia o crime contra a vítima.
Leia Também:
Ex-policial foi condenado por estupro e ameaça
O segundo mandado de prisão contra o homem decorre de uma condenação criminal transitada em julgado pelos crimes de estupro e ameaça, referentes a um caso ocorrido em 2021, no município de Xique-Xique.
Na ocasião, uma mulher de 27 anos foi obrigada a manter relações sexuais com o investigado sob ameaças de morte. Pelo crime, ele foi condenado a oito anos e oito meses de reclusão, em regime fechado.
Prisão aconteceu durante operação da Polícia Civil
A prisão faz parte da Operação Malhas da Lei. Após ser localizado, o homem foi conduzido a uma unidade policial para a adoção das medidas legais e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Chapada), da Delegacia Territorial de Irecê.