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Os gêmeos Bruno e Thiago Paiva, integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, foram presos em flagrante com suspeita de estupro, na última segunda-feira, 16, em um hotel na cidade de Barbacena, interior de Minas Gerais, onde estavam hospedados para fazer um show. O momento da prisão foi gravada e circula nas redes sociais.

As imagens mostram os músicos deixando o hotel acompanhados por policiais militares, antes de serem conduzidos para a viatura. A dupla é suspeita de estuprar uma mulher de 30 anos.

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Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o estupro aconteceu no próprio hotel, localizado no bairro São Sebastião. O texto diz que a vítima teria sido levada para o local após ir a um bar depois do show do grupo, realizado na localidade de Colônia Rodrigo Silva.

O que aconteceu?

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi ao evento acompanhada de uma amiga e consumiu bebidas alcoólicas. Depois da apresentação, ela conversou com Thiago, que a convidou para ir ao camarim. Em seguida, os dois foram a um bar, onde encontraram outras pessoas.

A vítima afirmou não se recordar do que aconteceu depois. Conforme o registro policial, ela recuperou a consciência no quarto do hotel e percebeu que dois homens praticavam atos sexuais contra ela. Ainda segundo o relato, a mulher pediu que eles parassem e saiu do local.

Após a denúncia, Bruno e Thiago foram presos em flagrante na manhã seguinte, segunda-feira, 16.

Veja o vídeo

O que diz a nota publicada pelo grupo?

Em comunicado divulgado após a prisão dos integrantes, o grupo Vou Zuar repudiou qualquer forma de violência e destacou a necessidade de respeitar a presunção de inocência e o direito à ampla defesa.

A banda também afirmou que as acusações são direcionadas individualmente a Bruno e Thiago e que os demais integrantes não participaram dos fatos investigados.

Confira a nota completa abaixo.