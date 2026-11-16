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É DO BRASIL!

Anitta é indicada ao Grammy 2027 e disputa com grandes nomes da música

Artista já foi indicada três vezes ao longo da carreira

Franciely Gomes
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Anitta venceu o Grammy Latino pela primeira vez em 2026
Anitta venceu o Grammy Latino pela primeira vez em 2026 - Foto: AFP

Após conquistar sua primeira premiação no Grammy Latino 2026, Anitta também está na disputa do Grammy 2027. A cantora foi anunciada como uma das concorrentes ao prêmio Melhor Álbum de Música Global, nesta segunda-feira, 16.

Ela disputa a categoria com o álbum “Equilibrivm”, ao lado de grandes nomes da música, como Davido ("Oriadé"), Angélique Kidjo ("Hope!!"), Ayra Starr ("Starrgirle") e Tems ("Love is a Kingdom").

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Nome de Anitta na premiação oficial
Nome de Anitta na premiação oficial - Foto: Reprodução

Essa é a terceira vez que a brasileira é indicada à premiação, que é considerada a maior da música, em toda a sua carreira. Caso vença, ela fará o Brasil conquistar o prêmio pela segunda vez consecutiva, já que Caetano Veloso e Maria Bethânia levaram a estatueta na mesma categoria para casa em 2026.

Os baianos ganharam o prêmio com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo. Eles disputaram com Burna Boy “"No Sign of Weakness"), Siddhant Bhatia ("Sounds Of Kumbha"), Youssou N'Dour ("Eclairer le monde, Light the World"), Shakti ("Mind Explosion") e Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar ("Chapter III: We Return To Light").

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Quando será o Grammy 2027?

A cerimônia de entrega dos prêmios do Grammy 2027 está marcada para o dia 7 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão oficial acontecerá a partir das 19 horas, no horário de Brasília.

O evento contará com grandes nomes da música global indicados em diversas categorias, como Beyoncé, Raye, Rosalía, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Taylor Swift, Kehlani, Ariana Grande e outros.

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