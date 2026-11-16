É DO BRASIL!
Anitta é indicada ao Grammy 2027 e disputa com grandes nomes da música
Artista já foi indicada três vezes ao longo da carreira
Após conquistar sua primeira premiação no Grammy Latino 2026, Anitta também está na disputa do Grammy 2027. A cantora foi anunciada como uma das concorrentes ao prêmio Melhor Álbum de Música Global, nesta segunda-feira, 16.
Ela disputa a categoria com o álbum “Equilibrivm”, ao lado de grandes nomes da música, como Davido ("Oriadé"), Angélique Kidjo ("Hope!!"), Ayra Starr ("Starrgirle") e Tems ("Love is a Kingdom").
Essa é a terceira vez que a brasileira é indicada à premiação, que é considerada a maior da música, em toda a sua carreira. Caso vença, ela fará o Brasil conquistar o prêmio pela segunda vez consecutiva, já que Caetano Veloso e Maria Bethânia levaram a estatueta na mesma categoria para casa em 2026.
Os baianos ganharam o prêmio com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo. Eles disputaram com Burna Boy “"No Sign of Weakness"), Siddhant Bhatia ("Sounds Of Kumbha"), Youssou N'Dour ("Eclairer le monde, Light the World"), Shakti ("Mind Explosion") e Anoushka Shankar, Alam Khan e Sarathy Korwar ("Chapter III: We Return To Light").
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Quando será o Grammy 2027?
A cerimônia de entrega dos prêmios do Grammy 2027 está marcada para o dia 7 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão oficial acontecerá a partir das 19 horas, no horário de Brasília.
O evento contará com grandes nomes da música global indicados em diversas categorias, como Beyoncé, Raye, Rosalía, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Taylor Swift, Kehlani, Ariana Grande e outros.