Guitarrista Aroldo Macêdo será cremado na terça-feira em Salvador

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A cerimônia de cremação e despedida do músico baiano Aroldo Macêdo será realizada na próxima terça-feira, 17, às 10h, no Bosque da Paz, em Salvador.

A informação foi divulgada pela família em uma nota de óbito, na qual também destacou a trajetória do artista e sua contribuição para a música e a cultura baiana.

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O guitarrista baiano Aroldo Macêdo morreu aos 68 anos neste domingo, 15. Filho de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, o músico era um dos nomes ligados à história da guitarra baiana e à tradição musical do Carnaval de Salvador.

Na nota, os familiares ressaltaram que a história e o compromisso do artista com a cultura permanecerão vivos na memória de quem acompanhou sua trajetória.

A família também agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas após a morte do músico.

Músico lutava contra doença rara e sem cura

Aroldo Macêdo enfrentava a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença neurodegenerativa rara e sem cura.

Ao longo de 2026, o músico apresentou complicações de saúde que levaram à necessidade de acompanhamento hospitalar no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

Em agosto, o guitarrista foi internado após desenvolver pneumonia. Com a melhora do quadro respiratório, recebeu alta e continuou o tratamento em casa.

Posteriormente, no entanto, voltou a apresentar agravamento clínico e precisou ser hospitalizado novamente.

Artista deixou contribuições para a guitarra baiana

Entre as composições de Aroldo estão Frevo Dobrado, Refrega Brega, Cochabamba e Rock de Caicó.

Além da produção musical, o guitarrista também se dedicou à preservação da memória do Carnaval, à valorização da guitarra baiana e à formação de novas gerações de músicos.

Ao longo da carreira, atuou como músico, compositor, arranjador, produtor e educador, participando da renovação da sonoridade do trio elétrico e da projeção da música baiana para além do estado.

Artistas lamentam morte de Aroldo Macêdo

A morte de Aroldo Macêdo também mobilizou artistas baianos, que usaram as redes sociais para lamentar a perda e prestar homenagens ao guitarrista.

Entre eles estão o cantor Márcio Victor, a atriz Edvana Carvalho e o músico Adelmo Casé, que se manifestaram em publicação no perfil do jornal A TARDE.

As mensagens destacaram a importância de Aroldo para a cultura baiana e sua contribuição à história do Carnaval de Salvador. Filho de Osmar Macêdo, o artista ajudou a manter vivo o legado do trio elétrico e a tradição da guitarra baiana.