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Shakira em Salvador: show é confirmado na Arena Fonte Nova

Apresentação da colombiana na cidade será em janeiro de 2027

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em
Cantora subirá ao palco da Arena Fonte Nova
Cantora subirá ao palco da Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Instagram @Shakira

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) confirmou neste domingo, 15, o show da cantora colombiana Shakira na cidade. A voz do hit 'Waka Waka' subirá ao palco da Arena Fonte Nova, no dia 6 de janeiro.

A informação põe fim às especulações sobre a vinda da loira à capital baiana, conforme havia circulado na imprensa no fim do mês de outubro. A novidade foi anunciada por meio das redes sociais do gestor municipal.

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"Salvador vai receber um dos maiores nomes da música mundial: Shakira! O show será no dia 6 de janeiro, na Arena Fonte Nova", escreveu Reis no X (antigo Twitter).

Na publicação, o chefe do Executivo soteropolitano fez questão de frisar o caráter privado do evento e a importância do desembarque da atração internacional para a economia da cidade.

O evento será privado, sem utilização de recursos públicos, mas contará com o apoio institucional da Prefeitura. Uma iniciativa que movimenta a economia, gera emprego e renda, fortalece o turismo e projeta ainda mais nossa cidade para o Brasil e o mundo.

Para Reis, o show reforça o posicionamento da cidade como rota de grandes eventos: "Salvador é a capital da cultura, da música e dos grandes encontros. É sempre uma alegria ver nossa cidade no palco dos grandes eventos internacionais".

Esta será a quarta vez da colombiana na cidade
Esta será a quarta vez da colombiana na cidade - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Instagram @Shakira

Shakira no Brasil: veja outros shows da colombiana no país

Além da capital baiana, a turnê contará com outras duas apresentações, previstas para as seguintes regiões e datas:

  • Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 31 de dezembro.
  • Fortaleza, no Ceará, no dia 9 de janeiro.

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No último dia 4 de novembro, Bruno Reis (União) levantou a possibilidade em coletiva concedida à imprensa durante o lançamento da programação do Festival Virada Salvador 2027.

Na ocasião, o gestor afirmou que as conversas entre o Executivo e o setor privado para oficialização do show da chamada 'Loba' estava em negociações avançadas .

“Há, sim, uma grande possibilidade de, no início de janeiro, Shakira se apresentar em Salvador em um evento privado, sem recursos públicos ou de patrocinadores viabilizados pela prefeitura”, disse.

Shakira em Salvador: relembre a passagem da cantora na capital baiana

Ao longo da carreira, Shakira acumulou ao menos quatro passagens por Salvador, seja para apresentações musicais ou por sua conexão com a percussão. O portal A TARDE separou alguns momentos da artista na cidade:

Relembre

As principais passagens da cantora colombiana pela capital baiana incluem:

Turnê Pies Descalzos (1997)

  • Quando: março de 1997.
  • Onde: Ginásio Antônio Balbino (o antigo Balbininho).

Esta foi a primeira vez que Shakira se apresentou na capital baiana. Ainda com os cabelos escuros e no início de seu sucesso estrondoso no Brasil (impulsionado por hits como "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos, Sueños Blancos"), em sua primeira grande turnê pelo país.

Shakira em Salvador
Shakira em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gravação e parceria com Carlinhos Brown no Candeal (2010)

  • Quando: setembro de 2010.
  • Onde: Candyall Guetho Square, no bairro do Candeal.

Shakira esteve em Salvador a convite de Carlinhos Brown para gravar vocais e percussões da música "Islands" e preparar a versão em espanhol de "Waka Waka" ("Esto es África").

Copa do Mundo da FIFA (2014)

  • Quando: Junho/Julho de 2014.
  • Onde: Arena Fonte Nova e pontos turísticos da cidade.

Durante a Copa do Mundo no Brasil — torneio para o qual Shakira gravou a música tema "La La La (2014)" com participação de Carlinhos Brown —, a cantora esteve na capital baiana acompanhando os jogos da Seleção da Espanha, onde jogava seu então marido, o zagueiro Gerard Piqué, que estreou justamente na Arena Fonte Nova contra a Holanda.

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Salvador Shakira

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