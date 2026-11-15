Jerônimo Rodrigues lamenta morte de Aroldo Macêdo: “Marca na história da Bahia”

Siga o A TARDE no Google

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte do músico baiano Aroldo Macêdo, aos 68 anos.

Em publicação nas redes sociais, neste domingo, 15, o chefe do Executivo estadual destacou a contribuição do artista para a história do trio elétrico e para a consolidação da guitarra baiana no Carnaval de Salvador.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Recebi com tristeza a notícia da morte do músico baiano Aroldo Macêdo. Ao lado de sua família, Aroldo ajudou a construir a história do trio elétrico e a levar a guitarra baiana para o coração do nosso Carnaval”, escreveu Jerônimo.

O governador também ressaltou a importância do legado cultural deixado pelo guitarrista e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do artista.

“Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. Que sua trajetória e seu legado continuem vivos na memória e no coração dos baianos e baianas do nosso estado”, completou.

Recebi com tristeza a notícia da morte do músico baiano Aroldo Macêdo. Ao lado de sua família, Aroldo ajudou a construir a história do trio elétrico e a levar a guitarra baiana para o coração do nosso Carnaval. Sua música e seu talento deixam uma marca importante na história e na cultura da Bahia. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. Que sua trajetória e seu legado continuem vivos na memória e no coração dos baianos e baianas do nosso estado. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 15, 2026

Jaques Wagner lamenta morte de Aroldo Macêdo e destaca legado musical

O senador Jaques Wagner (PT) também lamentou a morte do guitarrista baiano Aroldo Macêdo, aos 68 anos. Em publicação nas redes sociais, neste domingo, 15, o parlamentar destacou a ligação do músico com a história do trio elétrico e a importância da família Macêdo para a cultura baiana.

"Filho do mestre Osmar, pioneiro do trio elétrico ao lado do seu parceiro Dodô, Aroldo pertence a uma das famílias mais emblemáticas da nossa cultura e da música brasileira", disse Wagner.

Na homenagem, Senador destacou que o artista fazia parte de uma das famílias mais emblemáticas da música brasileira.

“Filho do mestre Osmar, pioneiro do trio elétrico ao lado do seu parceiro Dodô, Aroldo pertence a uma das famílias mais emblemáticas da nossa cultura e da música brasileira”, escreveu.

O senador também ressaltou a contribuição do guitarrista para a evolução do instrumento que se tornou um dos símbolos do Carnaval baiano.

“Aroldo teve um papel fundamental na consolidação e na evolução da guitarra baiana. A sua arte permanecerá para sempre nas nossas memórias”, acrescentou.

Aroldo Macêdo morreu aos 68 anos após agravamento do quadro de saúde

Aroldo Macêdo morreu aos 68 anos, após apresentar um agravamento no quadro de saúde. O guitarrista estava internado no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

O músico enfrentava complicações decorrentes de uma pneumonia. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada pela família.

O músico enfrentava a Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença neurodegenerativa rara e sem cura.

Em agosto, ele já havia sido hospitalizado após desenvolver pneumonia, mas recebeu alta depois de apresentar melhora respiratória e passou a seguir os cuidados médicos em casa.