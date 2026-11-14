Xand Avião cancela show na Bahia após voo suspenso nos EUA

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O cantor Xand Avião não conseguiu retornar ao Brasil a tempo de cumprir a agenda de shows deste fim de semana.

O artista cancelou a apresentação que faria neste sábado, 14, no 22º Forró do Vaqueiro, em Sobradinho, na Bahia, após ter a viagem interrompida nos Estados Unidos.

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A paralisação ocorreu após uma falha nas comunicações do sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos, na sexta-feira, 13, que levou à suspensão temporária de decolagens em aeroportos do país.

Mesmo com a retomada gradual das operações, os efeitos da interrupção continuaram neste sábado, 14, com milhares de passageiros enfrentando atrasos e cancelamentos de voos.

Xand estava em Las Vegas, onde participou de compromissos durante a semana do Grammy Latino, realizado na quinta-feira, 12.

Na volta ao Brasil, o cantor tinha uma conexão prevista em Chicago, mas o fechamento temporário do espaço aéreo norte-americano comprometeu o deslocamento.

Em nota, a equipe do artista informou que o show em Sobradinho seria o primeiro de uma série de apresentações previstas após o retorno da premiação.

Segundo os números mencionados pelo comunicado, a crise na aviação dos Estados Unidos provocou mais de 10 mil atrasos e 5 mil cancelamentos de voos.

Cantor enfrenta dificuldade para encontrar hospedagem nos EUA

Além do problema para seguir viagem, Xand Avião e a esposa, Isabele Temoteo, enfrentaram dificuldades para encontrar hospedagem durante a madrugada deste sábado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor contou que o grupo procurou quartos em nove hotéis próximos ao aeroporto, mas todos estavam lotados em razão dos cancelamentos.

“Fomos achar hotel quase 2 da manhã. Tentamos, pode acreditar, nove hotéis perto do aeroporto, todos lotados devido aos cancelamentos”, relatou.

A hospedagem só foi conseguida com a ajuda de um brasileiro que trabalhava na recepção de um dos estabelecimentos procurados. O funcionário conseguiu disponibilizar dois quartos para o grupo.

“Chegamos ao hotel que a gente tentou, quem estava na recepção, um brasileiro. Deus é bom demais. Tinha dois quartos para a gente”, contou o cantor.

Na gravação, Xand mostrou que ele e Isabele ainda vestiam as mesmas roupas do dia anterior. Depois de conseguirem descansar, os dois saíram para comprar roupas térmicas, diante do frio intenso em Chicago.

Marina Sena também tem show cancelado

A cantora Marina Sena também teve a agenda afetada pela paralisação das operações aeroportuárias nos Estados Unidos.

A artista teve a apresentação prevista para a noite deste sábado, 14, em Campinas, no interior de São Paulo, remarcada após não conseguir retornar ao Brasil.

Assim como Xand Avião, Marina estava em Las Vegas para compromissos relacionados ao Grammy Latino. Em publicação nas redes sociais, ela contou que chegou ao aeroporto às 9h e passou o dia tentando embarcar, mas só retornou ao hotel por volta das 21h.

A cantora conseguiu remarcar o voo para domingo, 15, e classificou a situação como “uma loucura”. Márcio Victor também teve show cancelado em meio aos transtornos provocados pela crise aérea.

Suspensão de voos nos Estados Unidos

A situação teve início após uma falha nas comunicações do sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos, que provocou a suspensão temporária de decolagens em aeroportos do país na sexta-feira, 13.

Embora as operações tenham começado a ser retomadas, os efeitos da paralisação continuaram neste sábado, com passageiros enfrentando cancelamentos, atrasos e dificuldades para encontrar alternativas de deslocamento.

Segundo informações apuradas pela TV Globo, a falha estaria relacionada a uma interferência no cruzamento de frequências de rádio. O FBI, por sua vez, descartou a hipótese de que o problema tenha sido provocado por um ataque hacker.

