Márcio Victor cancela show no Nordeste após suspensão de voos nos EUA

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O cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, não conseguirá se apresentar no Pré-Caju 2026, em Aracaju, neste sábado, 14, devido aos cancelamentos de voos nos Estados Unidos. O artista está em Las Vegas, onde participou de compromissos relacionados ao Grammy Latino, e não conseguiu embarcar em um voo de volta ao Brasil a tempo do evento.

Em nota publicada nas redes sociais, a banda Psirico e a organização do Pré-Caju informaram que o voo original do cantor, previsto para sair às 9h deste sábado, com conexão em Nova York, foi cancelado por "circunstâncias extraordinárias, em razões de segurança".

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Foto: Reprodução

A equipe chegou a comprar uma nova passagem na tentativa de garantir o deslocamento do artista, mas o segundo voo também foi suspenso. Segundo o comunicado, Márcio Victor estava no aeroporto desde as 7h da manhã.

Diante da impossibilidade de chegada do cantor à capital sergipana, ficou decidido, em comum acordo, que a banda Pagod'art substituirá o Psirico na programação da festa.

Entenda o que aconteceu com Márcio Victor

O cantor baiano foi um dos passageiros afetados pela paralisação de voos nos Estados Unidos, iniciada na sexta-feira, 13. Na ocasião, Márcio Victor usou as redes sociais para relatar a dificuldade de retornar ao Brasil e demonstrou preocupação com os compromissos profissionais que teria no país.

"Nosso voo de volta ao Brasil foi cancelado por medida de segurança. [...]. Eu tenho meu Pré-Caju, meus compromissos. A Latam não informa nada. Eu estou nervoso e preciso voltar. Não sei para onde eu vou", desabafou.

A suspensão das decolagens foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), após uma falha nas telecomunicações comprometer os sistemas utilizados pelos controladores de tráfego aéreo. O problema atingiu os centros de controle de rota do país e levou à adoção de medidas de segurança.