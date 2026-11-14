Márcio Victor fica preso em aeroporto nos EUA após pane aérea e faz desabafo

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O cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, foi um dos passageiros afetados pela paralisação de voos nos Estados Unidos, nessa sexta-feira, 13. Após uma falha nos sistemas de comunicação do controle de tráfego aéreo, o artista usou as redes sociais para relatar a dificuldade de retornar ao Brasil.

"Nosso voo de volta ao Brasil foi cancelado por medida de segurança. [...]. Eu tenho meu Pré-Caju, meus compromissos. A Latam não informa nada. Eu estou nervoso e preciso voltar. Não sei para onde eu vou", desabafou o cantor baiano.

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Daniela Mercury também sofre com cancelamento de voo

Outra baiana que passou apuros devido à situação foi a cantora Daniela Mercury. Assim Márcio Victor, a artista também usou as redes sociais para desabafar sobre o cancelamento do seu voo.

"Estou aqui depois do Grammy Latino, que foi maravilhoso, no apagão aéreo dos Estados Unidos. Estamos há quase 12 horas no aeroporto esperando para voar. Não entregam as nossas malas e vão postergando o voo de 30 em 30 minutos, 1 hora. Agora estamos aqui ainda tentando descobrir que horas vamos voltar para o Brasil. A vida não é só glamour", disse ela.

Mais famosos afetados pelo caos aéreo

Em uma publicação da apresentadora Kenya Sade, que também foi atingida pelo problema, Márcio demonstrou preocupação com a situação. "Estou preso no aeroporto, preciso voltar", escreveu o cantor nos comentários.

Kenya, por sua vez, publicou um vídeo diretamente de dentro de uma aeronave em Dallas, onde aguardava a liberação para decolar. Na gravação, a comunicadora tranquilizou os seguidores sobre seu estado.

"Amores, passando pra dizer que estou dentro do avião em Dallas, mas em segurança, e nenhuma aeronave está decolando do território americano até segunda ordem - a causa apontada é uma falha de comunicação generalizada", explicou.

O que provocou a paralisação dos voos?



A suspensão das decolagens foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após uma falha nas telecomunicações comprometer os sistemas utilizados pelos controladores de tráfego aéreo.

O problema teve início em Chicago e atingiu os 22 centros de controle de rota do país. A interrupção levou à adoção de medidas de segurança para evitar riscos durante as operações.

A paralisação durou aproximadamente quatro horas. Depois desse período, a FAA anunciou a retomada gradual das atividades, embora os reflexos da ocorrência ainda pudessem atingir a programação das companhias aéreas.

Falha atingiu centros estratégicos da aviação

A dimensão do problema foi analisada pelo engenheiro aeronáutico Igor Pires, especialista em aviação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e responsável pela coluna Nas Nuvens, do portal A TARDE.

Segundo o especialista, a falha não ficou restrita às torres de controle dos aeroportos. O problema atingiu centros responsáveis pelo gerenciamento de rotas no espaço aéreo superior, que operam acima de 18 mil pés.

Enquanto as aeronaves que já estavam em voo precisaram seguir procedimentos rigorosos de contingência, as partidas em solo foram interrompidas para reduzir os riscos operacionais.

"A comunicação entre os centros de gerenciamento de tráfego aéreo e as aeronaves são itens fundamentais para a garantia da segurança das operações", destacou Igor Pires.

O engenheiro também lembrou que uma paralisação generalizada da aviação norte-americana não acontecia desde 2023.

Problema provocou reflexos em outros países

A interrupção das operações nos Estados Unidos também atingiu a programação de voos internacionais. Como o país representa o maior mercado de passageiros do mundo, com aproximadamente 890,1 milhões de passageiros, qualquer instabilidade no setor pode provocar consequências em diferentes mercados.

Durante o período de paralisação, aeroportos de outros países, incluindo México e Brasil, receberam orientações para manter em solo aeronaves com planos de voo programados para os Estados Unidos.

Algumas exceções foram autorizadas pela FAA, principalmente para voos internacionais que deixariam o território norte-americano e permaneceriam por pouco tempo no espaço aéreo do país.

Na Europa, a Eurocontrol, organização responsável pela coordenação da navegação aérea de 42 países, também suspendeu preventivamente decolagens transatlânticas com destino aos Estados Unidos, seguindo uma solicitação da autoridade americana.

Inteligência Artificial entrou na investigação

Outro ponto que passou a ser acompanhado pelas autoridades americanas é a possível relação entre a falha e a implantação de novas tecnologias no sistema de controle aéreo.

Entre os itens sob auditoria está o Smart, ferramenta de gerenciamento de tráfego aéreo baseada em Inteligência Artificial (IA), recentemente integrada para dar suporte às operações.

Apesar das investigações sobre uma possível ligação entre a tecnologia e o problema de comunicação, ainda não existem evidências concretas de que o sistema tenha provocado a paralisação.

Mesmo com a retomada gradual das atividades, os efeitos da ocorrência podem continuar aparecendo na programação das companhias, com conexões perdidas, aeronaves fora da programação prevista e atrasos residuais.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, também apontou a existência de equipamentos antigos na infraestrutura. Em declaração à agência AFP, ele afirmou que o problema envolve um sistema antigo, com switches e roteadores ultrapassados.