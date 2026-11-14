Pane aérea nos EUA expõe fragilidade do tráfego global, aponta engenheiro aeronáutico

Siga o A TARDE no Google

O sistema de aviação civil dos Estados Unidos enfrentou nesta sexta-feira, 13, um de seus momentos mais críticos dos últimos anos. Uma falha generalizada nas telecomunicações dos centros de controle de tráfego aéreo forçou a Administração Federal de Aviação (FAA) a suspender temporariamente todas as decolagens no país.

Após quatro horas de paralisação e medidas severas de contingência que atingiram malhas aéreas em diversas partes do mundo, o órgão regulador americano anunciou a retomada gradual das operações.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o engenheiro aeronáutico, especialista em aviação pelo ITA e responsável pela coluna Nas Nuvens, do portal A TARDE, Igor Pires, o episódio vai muito além de um simples contratempo técnico e recoloca no centro do debate global a urgência de modernização da infraestrutura de controle de tráfego aéreo.

"Desde 2023, um episódio de paralisação generalizada da aviação americana não acontecia. O fato reacende o debate sobre a modernização da infraestrutura de controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos", pontua o especialista.

O epicentro da falha: espaço aéreo superior

De acordo com a análise técnica de Igor Pires, o problema de telecomunicações não se limitou a torres locais de aeroportos, atingindo o coração do gerenciamento estratégico de rotas: os centros responsáveis pelo controle de tráfego em espaço aéreo superior, operando acima de 18.000 pés (cerca de 5.100 metros).

Enquanto aeronaves que já se encontravam em voo precisaram ser mantidas sob rígidos procedimentos de contingência, operando sem registro de acidentes, as partidas em solo foram totalmente travadas para mitigar riscos operacionais.

"A comunicação entre os centros de gerenciamento de tráfego aéreo e as aeronaves são itens fundamentais para a garantia da segurança das operações", destaca o engenheiro, lembrando que a interrupção imediata foi a única alternativa segura adotada pelo FAA.

Igor Pires é colunista do portal A TARDE e engenheiro aeronáutico - Foto: Arquivo Pessoal

Efeito dominó global e impacto no Brasil

Por ser o maior mercado de passageiros do mundo, registrando cerca de 890,1 milhões de passageiros, qualquer instabilidade na aviação norte-americana reverbera instantaneamente em cadeias internacionais.

Durante o período crítico da paralisação, aeroportos ao redor do globo, incluindo terminais no México e no Brasil, receberam orientações diretas para manter em solo aeronaves com planos de voo programados para os Estados Unidos.

"Algumas exceções foram autorizadas pelo FAA, sobretudo voos internacionais deixando os Estados Unidos. Voos esses que passariam pouco tempo sob espaço aéreo norte-americano como aeronaves partindo do nordeste dos Estados Unidos", explicou Igor Pires.



Na Europa, a Eurocontrol, organização que coordena a navegação aérea de 42 países, suspendeu preventivamente as decolagens transatlânticas com destino ao território norte-americano a pedido do FAA.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, responde a perguntas sobre a paralisação das operações aéreas - Foto: KENT NISHIMURA/AFP

Sob investigação: o fator Inteligência Artificial

Enquanto as operações voltam a se estabilizar de forma gradual, as autoridades americanas aprofundam as investigações sobre a raiz da falha.

Um dos pontos centrais de auditoria tecnológica é o Smart, um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo baseado em Inteligência Artificial recentemente integrado para dar suporte às operações.

Embora órgãos oficiais avaliem se há qualquer correlação entre a adoção da ferramenta e o colapso nas comunicações, Igor Pires pondera que ainda não há evidências concretas de ligação direta.

Apesar da normalização anunciada pelo FAA após quatro horas de interrupção, especialistas alertam que os reflexos em cadeia, com conexões perdidas, aeronaves desalinhadas de malha e atrasos residuais, deverão ser absorvidos pelas companhias aéreas ao longo das próximas horas.

“Este é um problema de um sistema antigo”, disse o secretário de Transportes, Sean Duffy à AFP. "Temos switches muito antigos, roteadores muito antigos".