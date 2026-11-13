Estados Unidos cancelam suspensão de decolagens após 4h de paralisação

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Os Estados Unidos cancelaram a suspensão de todas as decolagens nos aeroportos do país após 4h de paralisação nesta sexta-feira, 13. A informação foi confirmada pela Administração Federal de Aviação (FAA), que determinou que voos que partem de aeroportos americanos permaneçam em solo até segunda ordem.

De acordo com o G1, ainda não está claro em que momento os voos serão retomados. Segundo a FAA, a medida havia sido adotada por questões de segurança. Antes disso, a agência interrompeu o tráfego aéreo em Chicago, alegando problema na comunicação entre os controladores de voos.



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Mais cedo, informações obtidas pela TV Globo davam contra de que o problema era em ligação com cruzamento de frequências de rádio. Já o FBI afirmava não acreditar que a pane seja fruto de uma tentativa de ataque hacker.

Voos da Europa suspensos

A Eurocontrol, organização responsável pela segurança da navegação aérea na Europa, decidiu suspender todos os voos com destino aos Estados Unidos que partiriam da região sob sua coordenação, após um pedido da Administração Federal de Aviação americana (FAA).

A medida foi adotada devido a problemas técnicos e atinge o tráfego aéreo dos 42 países integrantes da organização, além de áreas abrangidas pelo sistema, incluindo Israel.

De acordo com dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, os Estados Unidos são o maior mercado de passageiros do mundo, com 890,1 milhões de passageiros registrados em 2025.