Estados Unidos suspendem voos em todos os aeroportos do país

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Todas as decolagens de aeroportos dos Estados Unidos estão suspensas em caráter extraordinário, após detectar problemas de comunicação no controle do tráfego aéreo do país.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), a medida foi adotada por questões de segurança. Antes disso, a agência interrompeu o tráfego aéreo em Chicago, alegando problema na comunicação entre os controladores de voos.

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De acordo com informações obtidas pela TV Globo, o problema em ligação com cruzamento de frequências de rádio.

Já o FBI afirmou não acreditar que a pane seja fruto de uma tentativa de ataque hacker.

A suspensão abrange, até o momento, apenas os voos nacionais, sem restrições para voos internacionais, que serão avaliados de maneira individual.

Próximos passos

A determinação da FAA é de que os voos previstos para decolagem nos Estados Unidos fiquem em solo até a tomada de uma nova decisão da agência americana.