Voos da Europa para os EUA são suspensos após problemas técnicos

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A Eurocontrol, organização responsável pela segurança da navegação aérea na Europa, suspendeu nesta sexta-feira, 13, todos os voos com destino aos Estados Unidos que partiriam da região sob sua coordenação, após um pedido da Administração Federal de Aviação americana (FAA).

A medida foi adotada devido a problemas técnicos e atinge o tráfego aéreo dos 42 países integrantes da organização, além de áreas abrangidas pelo sistema, incluindo Israel.

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A suspensão começou às 22h desta sexta-feira e segue até as 5h de sábado (14), no horário UTC. No horário de Brasília, a restrição vale das 19h de sexta-feira às 2h de sábado.

Canadá também adota medidas

No Canadá, a NAV Canada, responsável pelo controle do tráfego aéreo do país, anunciou medidas para reduzir os impactos da interrupção determinada pelos Estados Unidos.

As ações atingem os aeroportos de Toronto-Pearson, Montréal-Trudeau, Calgary e Vancouver. Apesar das restrições, a empresa informou que seus sistemas continuam funcionando normalmente.

A controladora também alertou para possíveis atrasos e orientou os passageiros a consultarem as companhias aéreas antes de viajar.

Até o momento, não foram detalhadas as causas dos problemas técnicos que motivaram a suspensão.