Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

CRISE?

Voos da Europa para os EUA são suspensos após problemas técnicos

Medida foi adotada devido a problemas técnicos e atinge o tráfego aéreo dos 42 países

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Voos da Europa para os EUA são suspensos após problemas técnicos
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Eurocontrol, organização responsável pela segurança da navegação aérea na Europa, suspendeu nesta sexta-feira, 13, todos os voos com destino aos Estados Unidos que partiriam da região sob sua coordenação, após um pedido da Administração Federal de Aviação americana (FAA).

A medida foi adotada devido a problemas técnicos e atinge o tráfego aéreo dos 42 países integrantes da organização, além de áreas abrangidas pelo sistema, incluindo Israel.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A suspensão começou às 22h desta sexta-feira e segue até as 5h de sábado (14), no horário UTC. No horário de Brasília, a restrição vale das 19h de sexta-feira às 2h de sábado.

Canadá também adota medidas

No Canadá, a NAV Canada, responsável pelo controle do tráfego aéreo do país, anunciou medidas para reduzir os impactos da interrupção determinada pelos Estados Unidos.

As ações atingem os aeroportos de Toronto-Pearson, Montréal-Trudeau, Calgary e Vancouver. Apesar das restrições, a empresa informou que seus sistemas continuam funcionando normalmente.

A controladora também alertou para possíveis atrasos e orientou os passageiros a consultarem as companhias aéreas antes de viajar.

Até o momento, não foram detalhadas as causas dos problemas técnicos que motivaram a suspensão.

Leia Também:

TRAGÉDIA

Adolescente tem parte da perna amputada após parada cardíaca em treino
Adolescente tem parte da perna amputada após parada cardíaca em treino imagem

MUNDO

Estados Unidos suspendem voos em todos os aeroportos do país
Estados Unidos suspendem voos em todos os aeroportos do país imagem

ATAQUE

Jovem é morto por tigresa durante gravação de vídeo para Tik Tok
Jovem é morto por tigresa durante gravação de vídeo para Tik Tok imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aviação estados unidos europa voos

Relacionadas

Mais lidas