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TRAGÉDIA

Adolescente tem parte da perna amputada após parada cardíaca em treino

Delilah Mendez tem apenas 14 anos e precisou passar 60 dias internada

Sara Santos
Por
Delilah Mendez ficou 60 dias internada e passou por diversas cirurgias
Delilah Mendez ficou 60 dias internada e passou por diversas cirurgias - Foto: Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

Uma adolescente de 14 anos precisou amputar a parte inferior da perna esquerda após sofrer uma parada cardíaca durante um treino de vôlei em Casa Grande, no Arizona, nos Estados Unidos.

Delilah Mendez é estudante da Casa Grande Union High School e desmaiou na quadra após sofrer uma parada cardíaca, em decorrência de uma condição cardíaca preexistente que ainda não havia sido identificada.

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A mãe de Delilah, Rosie Mendez, inicialmente acreditou que o episódio pudesse estar relacionado à desidratação. No entanto, a gravidade do caso foi constatada após a informação de que a jovem estava sem pulso.

Em seguida, ela foi transportada de avião para o Hospital Infantil de Phoenix, onde os médicos identificaram uma anomalia cardíaca e determinaram a necessidade de uma cirurgia de emergência.

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Tratamento, amputação e recuperação

Durante o tratamento, complicações relacionadas ao uso de suporte de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), equipamento que auxilia temporariamente as funções do coração e dos pulmões, levaram à amputação da parte inferior da perna esquerda, de acordo com a página de arrecadação criada pela família no GoFundMe.

Após 60 dias de internação e diversas cirurgias, Delilah recebeu alta hospitalar e voltou para casa. Desde então, utiliza muletas para se locomover e começa a se adaptar à nova rotina.

“Quero superar isso, aprender a andar de novo, colocar uma prótese e fazer todas as coisas que eu fazia antes”, afirmou à AZFamily.

A adolescente também disse que pretende voltar a jogar vôlei, apesar das dificuldades do processo de recuperação.

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arizona EUA Parada cardíaca vôlei

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