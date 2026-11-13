Adolescente tem parte da perna amputada após parada cardíaca em treino

Siga o A TARDE no Google

Uma adolescente de 14 anos precisou amputar a parte inferior da perna esquerda após sofrer uma parada cardíaca durante um treino de vôlei em Casa Grande, no Arizona, nos Estados Unidos.

Delilah Mendez é estudante da Casa Grande Union High School e desmaiou na quadra após sofrer uma parada cardíaca, em decorrência de uma condição cardíaca preexistente que ainda não havia sido identificada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mãe de Delilah, Rosie Mendez, inicialmente acreditou que o episódio pudesse estar relacionado à desidratação. No entanto, a gravidade do caso foi constatada após a informação de que a jovem estava sem pulso.

Em seguida, ela foi transportada de avião para o Hospital Infantil de Phoenix, onde os médicos identificaram uma anomalia cardíaca e determinaram a necessidade de uma cirurgia de emergência.

Tratamento, amputação e recuperação

Durante o tratamento, complicações relacionadas ao uso de suporte de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), equipamento que auxilia temporariamente as funções do coração e dos pulmões, levaram à amputação da parte inferior da perna esquerda, de acordo com a página de arrecadação criada pela família no GoFundMe.

Após 60 dias de internação e diversas cirurgias, Delilah recebeu alta hospitalar e voltou para casa. Desde então, utiliza muletas para se locomover e começa a se adaptar à nova rotina.

“Quero superar isso, aprender a andar de novo, colocar uma prótese e fazer todas as coisas que eu fazia antes”, afirmou à AZFamily.

A adolescente também disse que pretende voltar a jogar vôlei, apesar das dificuldades do processo de recuperação.