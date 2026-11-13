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ATAQUE

Jovem é morto por tigresa durante gravação de vídeo para Tik Tok

Influenciador foi preso após o ataque

Agatha Victoria Reis
Por
Tigresa atacou jovem de 19 anos
Tigresa atacou jovem de 19 anos - Foto: Divulgação

Um jovem morreu após ser atacado por uma tigresa durante a gravação de um vídeo para o Tik Tok, no Paquistão. O caso resultou na prisão de um influenciador e do dono da fazenda que mantinha o animal.

As informações foram divulgadas pela NDTV, com base no Manchester Evening News. O ataque aconteceu em uma fazenda particular em Kahna, na região de Lahore.

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O que aconteceu?

No local, o influenciador Nouman Hassan pediu para a tigresa ser retirada da jaula para a gravação. A vítima, de apenas 19 anos, trabalhava no local e foi atacada pelo animal. O jovem foi levado ao hospital, mas morreu durante o atendimento.

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O influenciador e o proprietário da fazenda, identificado como Fayyaz, foram presos. De acordo com os policiais, Hassan afirmou que o jovem havia sido atacado por um cachorro, no entanto, a investigação revelou a causa da morte.

O caso, investigado pela polícia de Lahore, verifica se a fazenda tinha autorização para manter a tigresa e se cumpria as medidas de segurança. Além disso, a investigação ainda prevê uma possível negligência e a tentativa de ocultar as circunstâncias do ataque.

Imagem ilustrativa da imagem Jovem é morto por tigresa durante gravação de vídeo para Tik Tok
Foto: Reprodução

Após o ataque, a tigresa foi entregue às autoridades responsáveis pela vida selvagem.

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mundo paquistão zona pet

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