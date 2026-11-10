El Niño: veja os perigos de passear com seu pet em horários de calor

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Com a previsão de temperaturas elevadas no Brasil, os cuidados com cães e gatos precisam ser redobrados durante fenômenos climáticos como o El Niño. Levar os pets para passear em períodos mais quentes do dia pode trazer consequências para a saúde dos animais, especialmente devido ao contato com superfícies aquecidas.

Durante o El Niño, regiões do Norte e Nordeste sofrem com aumento das temperaturas, seca severa, estiagem prolongada e risco aumentado de queimadas.

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Ao A TARDE, a médica-veterinária Evilyn Oliveira explicou que a exposição prolongada ao calor pode comprometer a capacidade de regulação da temperatura corporal dos animais, além de prejudicar as patinhas de cães e gatos.

“Os cães e gatos apresentam mecanismos de termorregulação diferentes dos humanos. Os cães dependem principalmente da ofegação para dissipar calor, enquanto os gatos também utilizam a lambedura e outros mecanismos comportamentais”, explicou a veterinária.

Quais os principais riscos para os cães no El Niño?

De acordo com a profissional, a exposição prolongada a temperaturas elevadas pode comprometer a saúde dos animais e provocar quadros de hipertermia, “que ocorre quando o organismo do animal não consegue dissipar o calor na mesma velocidade em que o produz ou absorve do ambiente”.

Além da hipertermia, cães e gatos sofrem o risco de desenvolver os seguintes quadros:

Desidratação: aumento da perda de líquidos, especialmente pela ofegação, comprometendo a circulação e o funcionamento dos órgãos.

Comprometimento cardiovascular e respiratório: o organismo precisa trabalhar mais para dissipar o calor, aumentando a sobrecarga fisiológica.

Lesões neurológicas e sistêmicas: em casos graves, a hipertermia pode provocar alterações de coagulação, lesões renais, hepáticas e neurológicas, podendo levar à morte.

Queimaduras nas almofadas plantares: o contato com asfalto, calçadas e outras superfícies aquecidas pode provocar lesões térmicas.

“É importante destacar que alguns animais apresentam maior predisposição, como cães braquicefálicos, Pug, Bulldog, Shih-tzu e Boxer, animais obesos, idosos, filhotes e aqueles com doenças cardíacas ou respiratórias”, afirmou a veterinária.

Como o calor afeta as patinhas dos animais?

No caso das patinhas dos animais, as almofadas plantares, os passeios em períodos de calor intenso podem provocar lesões e comprometer o bem-estar dos pets.

Ao levar um cachorro ou um gato para caminhar em superfícies excessivamente aquecidas, como asfalto, concreto, calçadas e areia, pode ocorrer uma queimadura térmica por contato.

“Elas possuem uma camada de queratina que proporciona proteção mecânica e auxilia na sustentação e locomoção. Entretanto, essa estrutura não torna as patas imunes às altas temperaturas”, afirmou.

Segundo a médica veterinária, as principais alterações que devem ser observadas na patinha dos animais são:

Vermelhidão e sensibilidade nos coxins.

Dor e desconforto ao caminhar.

Claudicação ou relutância em apoiar as patas no chão.

Lambedura excessiva dos membros.

Formação de bolhas e descamação.

Desprendimento de partes da camada superficial dos coxins.

Ulcerações e lesões mais profundas em queimaduras graves.

“É importante ressaltar que essas lesões não devem ser consideradas simples irritações. Queimaduras podem causar dor significativa, predispor a infecções secundárias e exigir tratamento veterinário específico, analgesia e acompanhamento da cicatrização”, destacou a veterinária.

Qual o melhor horário para levar o cachorro para passear?

Para prevenir riscos à saúde e ao bem-estar do seu animal, a veterinária indica priorizar passeios no início da manhã, antes das 8h, e no período da noite, após às 18h, “evitando os horários de maior incidência solar e, principalmente, aqueles em que o solo ainda permanece aquecido”.

Mesmo ao levar os animais para passear no “horário ideal”, ainda é necessário avaliar a temperatura ambiente, a incidência solar e a temperatura do pavimento. Entre os cuidados que o tutor deve adotar antes de sair com o pet estão:

Priorizar trajetos com sombra e evitar longos períodos de exposição solar.

Levar água fresca e oferecer pequenas quantidades durante o passeio.

Reduzir a duração e a intensidade da atividade física em dias quentes.

Permitir pausas sempre que o animal demonstrar cansaço.

Evitar asfalto, calçadas e areia aquecidos.

Observar constantemente a respiração e o comportamento do animal.