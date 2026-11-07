Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ZONA PET

ZONA PET

Carcarás fazem ninho em prédio e mulher registra nascimento e crescimento dos filhotes

Funcionária trabalha no 12ª andar, local em que as aves escolheram para construir um lar para os ovo

Luiza Nascimento
Por
Filhotes de carcarás
Filhotes de carcarás - Foto: Reprodução

Uma mulher acompanhou o desenvolvimento dos ovos, nascimento e crescimento de filhotes de carcarás, após as aves construírem um ninho no prédio comercial em que ela trabalha, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Entre os 14 andares, o casal de animais escolheu o 12º para montar o abrigo das crias. E foi dessa janela que Fernanda Silva Farias viveu meses de um verdadeiro observatório da natureza. Apaixonada pela natureza, a funcionária passou a acompanhar a rotina das aves e, sempre que tinha tempo entre as tarefas, observava as aves de rapina, o cuidado com os ovos e a evolução do ciclo.

Tudo sobre Zona Pet em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Toda a rotina foi compartilhada por Fernanda nas redes sociais. Em um dos relatos, os carcarás aparecem em meio a grunhidos, como uma espécie de conversa com os ovinhos. Durante os dias de observação, a mulher percebeu que o casal de aves se revezava no cuidado e nunca deixavam o ninho simultaneamente. Sempre que um deixava o local, o outro permanecia para proteger os filhotes.

Leia Também:

OPERAÇÃO

PF realiza operação contra tráfico de animais silvestres na Bahia
PF realiza operação contra tráfico de animais silvestres na Bahia imagem

ZONA PET

Invasão faz mergulhadores retirarem 138 peixes perigosos das águas do Nordeste
Invasão faz mergulhadores retirarem 138 peixes perigosos das águas do Nordeste imagem

AMEAÇA

Três espécies de peixes correm risco de extinção no Brasil
Três espécies de peixes correm risco de extinção no Brasil imagem

Filhotes nasceram e em breve vão explorar o mundo

Após a ansiedade, chegou o dia do nascimento, que também foi acompanhado de perto por Fernanda. No final de setembro, ela registrou um dos filhotes fazendo esforço para romper a casca do ovo.

"O bebê está chegando, ele continua firme na luta pra sair da casca leva em torno de 24 a 48 horas então ele está dentro do tempo certo que é a natureza, eu peguei um momento especial incrível e dá pra ver o esforço do bichinho que é lindo demais", descreveu em um dos vídeos.

Com o passar dos dias, os filhotes começaram a crescer, ganhar força e explorar os arredores do ninho, momentos também compartilhados por ela na internet. Há registros dos carcarás levando ao ninho filhotes de outras aves e morcego para alimentar os pequenos.

Após 41 dias, eles começaram a demonstrar interesse em se aventurar fora do ninho, o que significa que uma despedida se aproxima.

@fer_nanda877 Um sábado abençoado por aqui 🙏🏻🙌🏻🪹🤌🏻🫰🏻✨🐣🦅🤩 #livres #gaviãocarcará #naturezaperfeita #bird #nature ♬ som original - Fernanda Silva Farias
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aves Carcarás natureza

Relacionadas

Mais lidas