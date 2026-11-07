Carcarás fazem ninho em prédio e mulher registra nascimento e crescimento dos filhotes

Uma mulher acompanhou o desenvolvimento dos ovos, nascimento e crescimento de filhotes de carcarás, após as aves construírem um ninho no prédio comercial em que ela trabalha, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Entre os 14 andares, o casal de animais escolheu o 12º para montar o abrigo das crias. E foi dessa janela que Fernanda Silva Farias viveu meses de um verdadeiro observatório da natureza. Apaixonada pela natureza, a funcionária passou a acompanhar a rotina das aves e, sempre que tinha tempo entre as tarefas, observava as aves de rapina, o cuidado com os ovos e a evolução do ciclo.

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Toda a rotina foi compartilhada por Fernanda nas redes sociais. Em um dos relatos, os carcarás aparecem em meio a grunhidos, como uma espécie de conversa com os ovinhos. Durante os dias de observação, a mulher percebeu que o casal de aves se revezava no cuidado e nunca deixavam o ninho simultaneamente. Sempre que um deixava o local, o outro permanecia para proteger os filhotes.

Filhotes nasceram e em breve vão explorar o mundo

Após a ansiedade, chegou o dia do nascimento, que também foi acompanhado de perto por Fernanda. No final de setembro, ela registrou um dos filhotes fazendo esforço para romper a casca do ovo.

"O bebê está chegando, ele continua firme na luta pra sair da casca leva em torno de 24 a 48 horas então ele está dentro do tempo certo que é a natureza, eu peguei um momento especial incrível e dá pra ver o esforço do bichinho que é lindo demais", descreveu em um dos vídeos.

Com o passar dos dias, os filhotes começaram a crescer, ganhar força e explorar os arredores do ninho, momentos também compartilhados por ela na internet. Há registros dos carcarás levando ao ninho filhotes de outras aves e morcego para alimentar os pequenos.

Após 41 dias, eles começaram a demonstrar interesse em se aventurar fora do ninho, o que significa que uma despedida se aproxima.