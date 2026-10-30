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Invasão faz mergulhadores retirarem 138 peixes perigosos das águas do Nordeste

Captura foi aprovada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Agatha Victoria Reis
Por
Peixe-leão foi encontrado em praia do Nordeste
Peixe-leão foi encontrado em praia do Nordeste - Foto: Reprodução| Freepik

Conhecido por ser uma espécie invasora e venenosa, o peixe-leão foi alvo de uma operação de controle em Fernando de Noronha. Ao todo, 138 exemplares foram capturados nesta quarta-feira, 28, por mergulhadores da operadora Sea Paradise.

Realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a captura aconteceu entre o Porto de Santo Antônio e a Praia da Conceição, a 47 metros de profundidade.

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De acordo com Fernando Rodrigues, coordenador da operação, outros 312 peixes-leão foram retirados das praias da região no início deste mês.

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“Isso mostra a eficiência da espécie invasora, que está se reproduzindo muito rápido. Se diminuirmos o esforço de captura, eles podem tomar conta da área. O peixe-leão pode causar grandes danos ao meio ambiente", destacou.

O peixe-leão é perigoso?

O peixe-leão é uma das principais ameaças à biodiversidade marinha e para os seres humanos. O animal possui 18 espinhos venenosos espalhados pelo corpo, nas nadadeiras dorsais, pélvicas e anais, que servem como mecanismo de defesa.

Originário do Oceano Indo-Pacífico, o peixe-leão não possui predadores naturais no Oceano Atlântico, o que gerou um desequilíbrio ecológico grave. Um único indivíduo consegue devorar até 20 peixes pequenos ou crustáceos em apenas 30 minutos.

Além disso, os animais se reproduzem de forma extremamente rápida e estão se espalhando com velocidade por locais como Fernando de Noronha e todo o litoral do Nordeste e Sudeste.

O contato direto com o animal pode causar dor imediata e extremamente intensa, inchaço, vermelhidão e náuseas. Em situações mais sérias, o veneno pode provocar febre, convulsões, tonturas e até paradas cardíacas.

Apesar do sofrimento severo, acidentes com adultos saudáveis raramente são fatais. O maior risco é para banhistas que pisam neles sem querer em águas rasas, mergulhadores e pescadores ao manuseá-los.

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Nordeste Peixe perigoso Peixe-leão

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