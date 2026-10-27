Zoológico de Salvador abre inscrições para visita noturna gratuita

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O Parque Zoobotânico da Bahia de Salvador abriu, nesta quinta-feira, 27, inscrições para o Zoo Noturno, programa gratuito de visita noturna. O passeio ocorrerá na quinta, 29, das 18h às 20h.

Com a experiência, é possível conhecer os hábitos de animais silvestres da fauna brasileira e exótica durante a noite, período em que algumas espécies apresentam comportamentos diferentes daqueles observados durante o dia.

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As vagas são limitadas a 25 participantes por edição e a inscrição pode ser realizada através do Sympla.

O passeio tem duração estimada de 1h30 a 2h30 e será realizado somente em condições climáticas favoráveis. Os participantes devem se identificar na portaria superior do Parque, com entrada a partir das 18h.

Recomendações para o Zoo Noturno

O acesso ao Parque será exclusivamente pela portaria superior, localizada na Rua Alto de Ondina.

Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a atividade é permitida para crianças a partir de cinco anos, sendo obrigatório o acompanhamento de um adulto responsável para menores de idade. Recomenda-se o uso de calça comprida, blusa de manga longa, repelente e calçados fechados.

Para preservar o bem-estar dos animais, não é permitido utilizar o flash de câmeras ou celulares. Os dispositivos também devem permanecer no modo silencioso, evitando ruídos que possam assustar ou perturbar as espécies.