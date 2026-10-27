Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

ZOO NOTURNO

Zoológico de Salvador abre inscrições para visita noturna gratuita

Passeio ocorrerá na próxima quinta-feira, 29, das 18h às 20h

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Cobra durante o Zoo Noturno
Cobra durante o Zoo Noturno - Foto: Matheus Lemos/ Ascom Inema

O Parque Zoobotânico da Bahia de Salvador abriu, nesta quinta-feira, 27, inscrições para o Zoo Noturno, programa gratuito de visita noturna. O passeio ocorrerá na quinta, 29, das 18h às 20h.

Com a experiência, é possível conhecer os hábitos de animais silvestres da fauna brasileira e exótica durante a noite, período em que algumas espécies apresentam comportamentos diferentes daqueles observados durante o dia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As vagas são limitadas a 25 participantes por edição e a inscrição pode ser realizada através do Sympla.

O passeio tem duração estimada de 1h30 a 2h30 e será realizado somente em condições climáticas favoráveis. Os participantes devem se identificar na portaria superior do Parque, com entrada a partir das 18h.

Leia Também:

OPORTUNIDADE

Feirão em Salvador tem imóvel de R$ 195 mil e desconto de R$ 100 mil
Feirão em Salvador tem imóvel de R$ 195 mil e desconto de R$ 100 mil imagem

ELEIÇÕES 2026

GPS dos ônibus será enviado ao TRE-BA após caos no transporte de Salvador
GPS dos ônibus será enviado ao TRE-BA após caos no transporte de Salvador imagem

POLÍCIA

Homem é preso por feminicídio após asfixiar companheira em Salvador
Homem é preso por feminicídio após asfixiar companheira em Salvador imagem

Recomendações para o Zoo Noturno

O acesso ao Parque será exclusivamente pela portaria superior, localizada na Rua Alto de Ondina.

Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a atividade é permitida para crianças a partir de cinco anos, sendo obrigatório o acompanhamento de um adulto responsável para menores de idade. Recomenda-se o uso de calça comprida, blusa de manga longa, repelente e calçados fechados.

Para preservar o bem-estar dos animais, não é permitido utilizar o flash de câmeras ou celulares. Os dispositivos também devem permanecer no modo silencioso, evitando ruídos que possam assustar ou perturbar as espécies.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Salvador Zoo Bahia Zoo Noturno

Relacionadas

Mais lidas