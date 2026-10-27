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OPORTUNIDADE

Feirão em Salvador tem imóvel de R$ 195 mil e desconto de R$ 100 mil

Evento começa nesta quarta-feira, 28, e segue até domingo, 1º

Edvaldo Sales
Por
Ao todo, estarão disponíveis mais de 5 mil imóveis
Ao todo, estarão disponíveis mais de 5 mil imóveis - Foto: Divulgação

O Mega Feirão de Imóveis da IMOB – Inteligência Imobiliária, que começa nesta quarta-feira, 28, em Salvador, oferece condições como imóveis a partir de R$ 195 mil, entrada parcelada em até 100 vezes e descontos que podem chegar a R$ 100 mil.

O evento é aberto ao público e segue até domingo, 1º, das 8h às 20h, na unidade da IMOB Paralela, antes do Parque de Exposições.

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Ao todo, estarão disponíveis mais de 5 mil imóveis, entre lançamentos, empreendimentos em construção e unidades prontas para morar.

As opções estão distribuídas nos seguintes bairros:

  • Trobogy
  • Patamares
  • Paralela
  • Cajazeiras
  • Sussuarana
  • Costa Azul
  • Federação

Alguns municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS) também estão inclusos.

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Preços dos apartamentos

O menor preço anunciado é o do empreendimento Forte São Marcelo, em Areia Branca, com apartamentos de dois quartos e 36 m² a partir de R$ 195 mil.

Entre os pré-lançamentos, estão o Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, na Federação, com unidades de dois quartos a partir de R$ 340 mil, e o Mood Sol Bahia, em Patamares, com apartamentos de dois e três quartos a partir de R$ 502.050.

As negociações serão realizadas diretamente com as construtoras participantes, com entradas a partir de R$ 250. Em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a edição também terá condições específicas para a categoria: entrada a partir de R$ 199 e desconto adicional de 5% em unidades selecionadas.

Participam do feirão as construtoras Stanza, Pejota, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i. O público também encontrará opções vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida.

Ao longo dos cinco dias, os visitantes poderão fazer simulações de financiamento, passar por análise de crédito e avançar na negociação do imóvel no próprio local.

O atendimento contará com suporte da Caixa Econômica Federal e de assessoria bancária especializada.

Para facilitar o acesso, a organização disponibilizará transporte gratuito por aplicativo até o evento. O estacionamento e o serviço de manobrista também serão gratuitos.

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feirão Salvador

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