SALVADOR
Piatã e mais três bairros terão corte de energia nesta terça (27/10)
Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica
Moradores de Piatã e outros três bairros de Salvador sofrerão com corte temporário de energia nesta terça-feira, 27, decorrente à suspensão programada no fornecimento elétrico. Segundo a Neoenergia Coelba, entidade responsável pela distribuição do serviço, haverá pausas entre 8h às 16h, de forma gradual.
Ao longo do dia, também serão afetados Candeal, Centro e Fazenda Grande do Retiro.
Ainda segundo a Neoenergia, suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.
Confira trechos que terão corte de energia em Salvador:
Candeal
- Endereços afetados: Rua Pedro Alcântara, 10.
- Horário: 10h às 16h
Centro – Salvador
- Endereços afetados: Travessa da Ajuda, 38.
- Horário: 10h às 16h
Fazenda Grande do Retiro
- Endereços afetados: Avenida César Leite, 11, 1, 36, 13 e 3; Rua Jaqueira do Carneiro, 215, 205, 207, 25, 186 e 127; Travessa Silveira, 3, 1, 2 e 23.
- Horário: 10h às 16h
Piatã
- Endereços afetados: Rua da Gratidão, 291.
- Horário: 9h30 às 15h30
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Entenda a falta de energia em Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.