Metrô terá horário estendido para Bahia x São Paulo nesta quarta-feira

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O Metrô Bahia funcionará até 0h30 de quinta-feira, 29, para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Bahia e São Paulo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.

A Estação Campo da Pólvora, mais próxima do estádio, terá embarque liberado até 0h30. Nas demais estações do sistema, o funcionamento será exclusivamente para desembarque.

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Durante a operação especial, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento na quantidade de viagens dos trens, conforme a demanda.

A movimentação dos passageiros será monitorada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação sempre que necessário.

Orientações aos passageiros

Para garantir a segurança durante o embarque e o desembarque, o Metrô Bahia orienta os passageiros a: