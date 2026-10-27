SALVADOR
Metrô terá horário estendido para Bahia x São Paulo nesta quarta-feira
Partida está marcada para as 21h30, na Arena Fonte Nova
O Metrô Bahia funcionará até 0h30 de quinta-feira, 29, para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Bahia e São Paulo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.
A Estação Campo da Pólvora, mais próxima do estádio, terá embarque liberado até 0h30. Nas demais estações do sistema, o funcionamento será exclusivamente para desembarque.
Durante a operação especial, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento na quantidade de viagens dos trens, conforme a demanda.
A movimentação dos passageiros será monitorada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação sempre que necessário.
Leia Também:
Orientações aos passageiros
Para garantir a segurança durante o embarque e o desembarque, o Metrô Bahia orienta os passageiros a:
- Nunca acessar a via;
- Aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem;
- Deixar os assentos preferenciais para quem precisa;
- Dar prioridade de uso dos elevadores a quem necessita;
- Utilizar o corrimão ao descer as escadas.