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SALVADOR

Metrô terá horário estendido para Bahia x São Paulo nesta quarta-feira

Partida está marcada para as 21h30, na Arena Fonte Nova

Victoria Isabel
Por
Partida entre Bahia e São Paulo
Partida entre Bahia e São Paulo - Foto: Divulgação / Metrô

O Metrô Bahia funcionará até 0h30 de quinta-feira, 29, para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Bahia e São Paulo, marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova.

A Estação Campo da Pólvora, mais próxima do estádio, terá embarque liberado até 0h30. Nas demais estações do sistema, o funcionamento será exclusivamente para desembarque.

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Durante a operação especial, haverá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento na quantidade de viagens dos trens, conforme a demanda.

A movimentação dos passageiros será monitorada em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá realizar ajustes na operação sempre que necessário.

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Orientações aos passageiros

Para garantir a segurança durante o embarque e o desembarque, o Metrô Bahia orienta os passageiros a:

  • Nunca acessar a via;
  • Aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem;
  • Deixar os assentos preferenciais para quem precisa;
  • Dar prioridade de uso dos elevadores a quem necessita;
  • Utilizar o corrimão ao descer as escadas.
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