Ônibus seguem sem circular em dois bairros de Salvador; confira localidades

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A circulação de ônibus segue suspensa nos bairros de Vale das Pedrinhas e Santa Cruz, em Salvador, nesta segunda-feira, 26, após um tiroteio registrado no último sábado, 24, no Nordeste de Amaralina. O confronto deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas.

Segundo apuração do portal A TARDE, ainda não há previsão para a retomada do serviço nas duas localidades. A interrupção ocorreu após uma ação policial na região.

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Enquanto a operação não é normalizada, os passageiros precisam se deslocar até pontos alternativos.

Confira onde pegar os ônibus

No Vale das Pedrinhas, os ônibus estão circulando apenas até a entrada do bairro, na Avenida Juracy Magalhães Júnior. Já em Santa Cruz, os coletivos têm como ponto de parada o Parque da Cidade.

Tiroteio deixou um morto e dois feridos

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes foram recebidos a tiros por um grupo de aproximadamente 15 homens armados durante uma ação na comunidade. Após o fim do confronto, Danilo Santos, de 25 anos, foi encontrado caído no chão. Outras duas pessoas também foram atingidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a suspensão do transporte público nos dois bairros ocorreu após a ação policial.