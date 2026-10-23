Feirão de imóveis com parcelas a partir de R$ 499 reúne 3 mil unidades

A possibilidade de sair do aluguel com parcelas a partir de R$ 499 estará entre as opções apresentadas no 3º Feirão Minha Casa Minha Vida, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Shopping da Bahia, em Salvador.

O evento gratuito reúne mais de três mil imóveis na capital baiana e na Região Metropolitana, com opções para diferentes faixas de renda.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a organização, as oportunidades contemplam famílias com renda a partir de R$ 1.900, a depender do empreendimento e da análise financeira.

Feirão reúne imóveis em bairros de Salvador e na Região Metropolitana

Promovida pela POP Imobiliária, a iniciativa contará com empreendimentos em bairros como Rio Vermelho, Vila Laura, Patamares, Pituaçu, Piatã, Paralela, Sussuarana, Mussurunga, Pau da Lima, Cajazeiras e Águas Claras. Também haverá oportunidades em localidades como Lauro de Freitas, Camaçari, Caji, Abrantes e Vilas do Atlântico.

Entre os empreendimentos destacados estão o Aruna Patamares, da Tenda, que oferece estrutura de lazer com piscinas e academia, e o Torres de Vila, da MRV, localizado na região da Rótula do Abacaxi, com apartamentos que incluem opções com varanda e suíte.

O feirão reúne unidades de construtoras como Tenda, MRV, Gráfico, Stanza, Sertenge, Direcional, Santana, Sensia e Pejota. Entre as opções disponíveis estão apartamentos com varanda, suíte, piscina, academia, elevador e espaços de convivência.

Financiamento pode incluir subsídios e FGTS

Durante o evento, a Caixa Econômica Federal oferecerá atendimento para simulações de financiamento e análise de crédito. A depender do perfil do comprador e das regras aplicáveis, será possível consultar condições como utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), subsídios federais de até R$ 55 mil e taxas de juros a partir de 4% ao ano.

A aprovação do financiamento depende dos critérios da instituição financeira. Por isso, os valores das parcelas e as condições de aquisição podem variar conforme a renda familiar, o imóvel escolhido e a análise de crédito.

De acordo com Anderson Ferreira, CEO da POP Imobiliária, o objetivo é apresentar alternativas que se ajustem à realidade financeira das famílias e ampliar o acesso à compra do primeiro imóvel.

“Muita gente ainda acredita que o Minha Casa Minha Vida oferece apenas apartamentos simples, sem lazer ou em regiões mais afastadas. Essa realidade mudou. Hoje existem opções com piscina, varanda, elevador e localizações que surpreendem. Nosso papel é mostrar essas oportunidades e, principalmente, ajudar cada família a descobrir o que realmente cabe no seu bolso. Comprar o primeiro imóvel precisa ser uma decisão segura, que transforma a vida das pessoas para melhor”, disse o executivo.

A empresa afirma já ter auxiliado mais de sete mil famílias a conquistar a casa própria em Salvador. Em maio de 2026, durante o Feirão do Trabalhador, também realizado no Shopping da Bahia, foram registrados mais de 2,5 mil atendimentos e 90 apartamentos vendidos em três dias.

Confira data, horário e local do feirão