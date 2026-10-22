Nova ferramenta faz busca de imóveis por CPF e CNPJ em menos de um minuto

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Uma nova ferramenta digital passou a permitir a busca de registros imobiliários vinculados a CPFs e CNPJs em cartórios de todos os estados brasileiros, incluindo a Bahia. O serviço, chamado Pesquisa Nacional de Bens, foi lançado em outubro e pode apresentar os primeiros resultados em menos de um minuto.

Disponível na plataforma RI Digital, a funcionalidade reúne informações dos cartórios de Registro de Imóveis dos 26 estados e do Distrito Federal. Antes da ampliação, esse tipo de pesquisa eletrônica estava disponível em apenas dez unidades da Federação.

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O sistema pode ser utilizado tanto por cidadãos quanto por empresas, advogados e instituições públicas que precisam identificar possíveis vínculos patrimoniais de pessoas físicas ou jurídicas.

Como funciona a pesquisa por CPF ou CNPJ?

O usuário pode realizar uma busca nacional ou restringir a consulta a determinados estados. Para isso, deve acessar a plataforma, informar os dados solicitados e indicar a finalidade da pesquisa.

A ferramenta verifica a existência de registros associados ao documento pesquisado e apresenta as ocorrências encontradas. O funcionamento é contínuo, inclusive durante madrugadas, finais de semana e feriados.

Quando algum cartório não consegue responder imediatamente, o sistema realiza até três novas tentativas, com intervalos de 20 minutos, para buscar as informações pendentes.

Resultado positivo significa que a pessoa possui um imóvel?

Não necessariamente. A presença de um CPF ou CNPJ em uma matrícula imobiliária indica apenas que existe ou existiu alguma relação daquela pessoa ou empresa com o bem.

O vínculo pode estar relacionado à propriedade, locação, fiança ou outros direitos registrados.

Para identificar a natureza dessa relação e verificar a situação do imóvel, o interessado pode solicitar documentos complementares, como uma certidão digital ou a chamada Pesquisa Qualificada.

Quem pode utilizar o serviço?

Além de pessoas físicas, a ferramenta atende diferentes setores que trabalham com informações patrimoniais, entre eles:

Escritórios de advocacia;

Empresas do mercado imobiliário;

Instituições de recuperação de crédito;

Órgãos policiais e Ministério Público;

Tribunais e procuradorias.

A plataforma informa, antes da confirmação do pagamento, se existem cartórios com acervos temporariamente indisponíveis.

Milhões de consultas já foram realizadas

A expansão nacional ocorre após anos de utilização da versão anterior do serviço. Desde 2021, foram registradas mais de 4,3 milhões de pesquisas, incluindo 1,14 milhão somente em 2025.

Nos oito primeiros meses de 2026, o número de consultas ultrapassou 800 mil.

Já a Pesquisa Qualificada, que oferece informações mais detalhadas, acumulou 8,8 milhões de solicitações desde 2021. Juntas, as duas modalidades superaram 13 milhões de consultas no período.

A integração dos cartórios de todo o Brasil foi viabilizada pelo avanço da digitalização dos registros imobiliários. Parte desse processo contou com o Projeto de Inclusão Digital do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), responsável por apoiar a modernização tecnológica de unidades cartorárias, inclusive em regiões mais afastadas.

Com a mudança, os dados já digitalizados podem ser consultados enquanto os cartórios continuam trabalhando na organização dos documentos mais antigos.