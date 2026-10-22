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POLÍTICA

Justiça determina ônibus gratuitos no 2º turno em Ilhéus e Jacobina

Prefeituras deverão garantir gratuidade e regularidade do serviço durante a votação deste domingo

Luan Julião
Por
Cabine de Votação
Cabine de Votação - Foto: Divulgação/Ascom TRE-BA
Eleições 2026

Eleitores de Ilhéus e Jacobina terão direito a transporte coletivo gratuito no segundo turno das eleições, neste domingo, 25. Decisões da Justiça Eleitoral estabeleceram medidas para assegurar a circulação dos ônibus e evitar que dificuldades operacionais comprometam o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

As determinações foram tomadas após ações movidas por partidos políticos. Nos dois municípios, as ordens judiciais incluem a manutenção do serviço com frequência equivalente à dos dias úteis, além de medidas para garantir que a operação seja efetivamente realizada.

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Multa pode chegar a R$ 100 mil por hora em Ilhéus

Em Ilhéus, o prefeito Valderico Reis Júnior tentou reverter a decisão que determinou a gratuidade do transporte público e a circulação dos veículos com frota e frequência dos dias úteis. O pedido, no entanto, foi rejeitado pela juíza Wilma Alves Santos Vivas.

A magistrada também aumentou a multa por descumprimento para R$ 100 mil por hora. A penalidade poderá ser aplicada individualmente ao prefeito, ao município e às concessionárias que desrespeitarem a determinação.

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Outro ponto analisado pela Justiça foi o decreto municipal que previa a gratuidade somente até as 18h. A decisão exige que os ônibus sejam gratuitos das 6h até o retorno seguro dos passageiros, abrangendo todas as linhas urbanas, distritais e rurais.

Jacobina deverá manter veículos e equipes de reserva

Em Jacobina, a determinação partiu do juiz Marley Cunha Medeiros, após provocação da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV.

Em caráter preventivo e na esfera administrativa, o magistrado estabeleceu que a prefeitura garanta a disponibilidade e a regularidade dos veículos requisitados pela Justiça Eleitoral. A medida também prevê a manutenção de veículos e equipes de reserva para assegurar a operação.

A decisão reafirma ainda a obrigação de disponibilizar transporte coletivo urbano gratuito, com frequência equivalente à praticada nos dias úteis.

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Tags

ilhéus jacobina Justiça Eleitoral transporte coletivo

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