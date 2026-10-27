Carnaval 2027: Transalvador abre cadastro de veículos para moradores

O credenciamento de veículos de moradores para circular nas zonas de restrição durante o Carnaval de Salvador 2027 teve início nesta segunda-feira, 26. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o cadastro deve ser realizado pela internet, por meio do site.

Assim como nas edições anteriores, o esquema de trânsito contará com cinco zonas de restrição, subdivididas em 12 áreas. Cada credencial será válida exclusivamente para a subárea correspondente ao endereço residencial informado no cadastro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Motoristas que circulam nessas regiões sem autorização ou utilizarem uma credencial destinada a uma área diferente daquela vinculada à residência estarão sujeitos a autuações.

Circulação irregular pode gerar multa

Motoristas que desrespeitarem as regras de circulação nas áreas restritas do Carnaval de Salvador poderão ser penalizados. De acordo com a Transalvador, quem trafegar em locais ou horários proibidos pela regulamentação estará sujeito a uma multa de R$ 130,16.

A infração é considerada de natureza média e também resulta no registro de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quantos veículos podem ser cadastrados por imóvel?

Como nas edições anteriores, será possível vincular até dois veículos, entre carros e motocicletas, a cada imóvel situado nas áreas de restrição. O sistema também permitirá substituir cada veículo cadastrado uma única vez durante o prazo de inscrição.

Além disso, cada veículo poderá ser associado a apenas um imóvel. Dessa forma, não será permitido registrar o mesmo automóvel ou motocicleta em endereços diferentes dentro das zonas de restrição.

Cadastro exige conta Gov.br prata ou ouro

Para o Carnaval de 2027, a solicitação de autorização para os veículos exigirá acesso por uma conta Gov.br com selo de confiabilidade prata ou ouro. A medida busca reforçar a segurança durante o processo de credenciamento.

As regras para a inscrição variam conforme a situação do imóvel. No caso de residências vinculadas a proprietários pessoas físicas e com registro no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o procedimento é feito diretamente na plataforma da Transalvador.

Como fazer solicitação do credenciamento de veículos na Transalvador?

O morador interessado deve entrar com a conta Gov.br e deve escolher a opção “Área Residencial”. A página apresentará os dados do proprietário, incluindo CPF e endereço do imóvel.

Na opção “Gerenciar Veículos”, será possível cadastrar os automóveis e indicar um representante de confiança, que pode ser um inquilino, mesmo sem vínculo contratual com o proprietário.

Após a indicação, o representante deverá acessar o sistema com sua própria conta Gov.br e realizar o cadastro dos veículos. A gestão dos acessos e a troca do representante continuam sob responsabilidade exclusiva do proprietário, e a pessoa indicada não poderá transferir essa função a terceiros.

A documentação apresentada será avaliada pela Assessoria Jurídica da Transalvador, que enviará o resultado para o e-mail informado no cadastro. Se o pedido for aprovado, o requerente poderá registrar os veículos conforme as orientações do órgão.

Para receber gratuitamente as credenciais em casa, o cadastro deve ser concluído até 30 de novembro.

Qual é o prazo para cadastrar os veículos?

Quem não realizar o procedimento até 30 de novembro precisará buscar o adesivo em um dos postos presenciais que serão instalados pela Transalvador em Salvador.

Neste ano, os pontos de atendimento terão uma função diferente da adotada nas edições anteriores: serão destinados somente à retirada dos adesivos, sem a possibilidade de cadastrar veículos no local.

Assim, os moradores que perderem o prazo para solicitar o recebimento do adesivo em casa deverão fazer o cadastro pela internet. Após finalizar a solicitação no site, será possível comparecer a um dos postos para retirar a credencial.

A Transalvador ainda informará a data de início do atendimento presencial e os endereços dos locais de retirada.