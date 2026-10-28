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DE VOLTA

Ave selvagem mais velha do planeta volta ao ninho após quase 70 anos

Animal retornou ao local de origem com um novo parceiro

Franciely Gomes
Por
Albatroz-de-laysan é uma das espécies mais antigas
Albatroz-de-laysan é uma das espécies mais antigas - Foto: Reprodução

Desaparecida do Pacífico desde 1956, uma albatroz-de-laysan retornou à ilha Atol de Midway, área insular dos Estados Unidos, após quase 70 anos. Identificada como Wisdom, a ave selvagem chegou ao ninho acompanhada de um parceiro.

Com aproximadamente 75 anos, o animal retornou oficialmente em novembro de 2025, mas sua chegada só ganhou repercussão agora, quase um ano depois. Wisdom é conhecida como a ave selvagem mais velha existente.

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O último filhote registrado da espécie foi aos 74 anos. No entanto, pesquisadores estimam que ela teria posto entre 50 e 60 ovos e criado aproximadamente 30 filhotes até a fase de voo.

Por onde vive a albatroz-de-laysan?

Embora tenha iniciado sua vida nas ilhas do Pacífico, a albatroz-de-laysan costuma passar a maior parte do tempo rodeando o oceano. A espécie tem a capacidade de planar por dias sem bater as asas, devido a sua envergadura de quase dois metros.

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Sua agilidade muda no solo, onde precisa correr contra o vento para conseguir decolar. No entanto, a terra firme é o local preferido do animal para construir seus ninhos, onde vivem longevamente com seus parceiros.

A maior concentração de colônias do albatroz hoje está localizada em Midway, ilha deixada pela ave antiga, com centenas de milhares de casais em poucos quilômetros quadrados de areia.

No entanto, o local também concentra a maior taxa de mortes de aves jovens, que confundem fragmentos de plástico com presas durante a caçada por alimentos, levando estes resíduos para os filhotes.

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ave zona pet

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