DE VOLTA
Ave selvagem mais velha do planeta volta ao ninho após quase 70 anos
Animal retornou ao local de origem com um novo parceiro
Desaparecida do Pacífico desde 1956, uma albatroz-de-laysan retornou à ilha Atol de Midway, área insular dos Estados Unidos, após quase 70 anos. Identificada como Wisdom, a ave selvagem chegou ao ninho acompanhada de um parceiro.
Com aproximadamente 75 anos, o animal retornou oficialmente em novembro de 2025, mas sua chegada só ganhou repercussão agora, quase um ano depois. Wisdom é conhecida como a ave selvagem mais velha existente.
O último filhote registrado da espécie foi aos 74 anos. No entanto, pesquisadores estimam que ela teria posto entre 50 e 60 ovos e criado aproximadamente 30 filhotes até a fase de voo.
Por onde vive a albatroz-de-laysan?
Embora tenha iniciado sua vida nas ilhas do Pacífico, a albatroz-de-laysan costuma passar a maior parte do tempo rodeando o oceano. A espécie tem a capacidade de planar por dias sem bater as asas, devido a sua envergadura de quase dois metros.
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Sua agilidade muda no solo, onde precisa correr contra o vento para conseguir decolar. No entanto, a terra firme é o local preferido do animal para construir seus ninhos, onde vivem longevamente com seus parceiros.
A maior concentração de colônias do albatroz hoje está localizada em Midway, ilha deixada pela ave antiga, com centenas de milhares de casais em poucos quilômetros quadrados de areia.
No entanto, o local também concentra a maior taxa de mortes de aves jovens, que confundem fragmentos de plástico com presas durante a caçada por alimentos, levando estes resíduos para os filhotes.