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Três espécies de peixes correm risco de extinção no Brasil

Animais foram encontrados em município de Minas Gerais

Agatha Victoria Reis
Por
Semana Santa, com foco no ofício dos pescadores
Semana Santa, com foco no ofício dos pescadores - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Três novas espécies de peixes das nuvens foram descobertas em poças temporárias do Cerrado, no município de Paracatu, em Minas Gerais. Embora tenham acabado de ser descritas pela ciência, as espécies já correm risco de extinção devido à degradação de seus habitats.

Batizadas de Hypsolebias rosai, Hypsolebias baptistai e Hypsolebias maylermartinsi, as novas espécies foram apresentadas em um artigo publicado pela revista Neotropical Ivhthyology, classificados como “Criticamente em Perigo”, segundo os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

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O que são peixes nuvens?

Conhecidos como peixes das nuvens ou peixes anuais, os animais são famosos pelo seu curioso e curto ciclo de vida, adaptado a ambientes aquáticos sazonais, como poças e lagos, que podem desaparecer durante a estação da seca.

Os peixes vivem apenas alguns meses e depositam seus ovos no fundo das poças. Quando a água evapora, os adultos morrem, mas os embriões permanecem protegidos no solo, em um estado de dormência, como se estivessem em uma “hibernação”.

Após o período de seca e o início das chuvas, os ovos nascem e uma nova geração surge nas poças recém-formadas.

Os animais possuem características físicas distintas, especialmente os padrões de coloração dos machos, que apresentam tons dourados, manchas escuras e detalhes azul-esverdeados.

Por que os peixes estão sob risco de extinção?

As espécies pertencem ao gênero Hypsolebias e foram identificadas a partir de exemplares coletados em março de 2023, na região do alto rio Paracatu, afluente do rio São Francisco.

Ambas as espécies são encontradas em uma única localidade e os ambientes onde foram encontradas já apresentam sinais de degradação. De acordo com pesquisadores do artigo, existe uma urgência de proteger as áreas úmidas temporárias do Cerrado, frequentemente negligenciadas nas estratégias de conservação.

“A rápida degradação ambiental causada pela expansão agrícola no noroeste de Minas Gerais (bioma do Cerrado) ameaça a sobrevivência dessas populações endêmicas antes mesmo que sua biologia seja totalmente compreendida”, destacam.

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Extinção peixes zona pet

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