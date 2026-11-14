Metrô de Salvador terá operação especial durante show de Henrique e Juliano

Vai curtir o show da dupla Henrique e Juliano, neste sábado, 14, no Parque de Exposições, na Paralela, e quer deixar o carro em casa, mas está preocupado com a volta? Pode ficar tranquilo!

Isso porque o Metrô Bahia preparou um esquema especial para garantir o transporte dos fãs durante toda a madrugada. A operação vai funcionar de forma ininterrupta até as 23h59 de domingo, 15.

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A partir da meia-noite, somente a Estação Mussurunga estará aberta para embarque. O desembarque poderá ser feito nas demais estações, exceto na Estação CAB, que ficará temporariamente fechada.

Mas, para quem decidir ir de carro até uma parte do trajeto, o Shopping da Bahia também se programou para manter o estacionamento B aberto e permitir que os fãs deixem seus veículos no local e sigam de metrô até o Parque de Exposições.

Esquema terá reforço na segurança

Para dar mais segurança à população, Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) estarão trabalhando em esquema de plantão. Os profissionais de segurança também utilizarão câmeras corporais com áudio.

Além disso, mais de 2 mil câmeras instaladas em diferentes pontos do sistema, incluindo trens, estações, passarelas e terminais de ônibus, estarão fazendo o monitoramento. Segundo o Metrô Bahia, a estrutura foi planejada para garantir mais agilidade no atendimento e organização durante o período de maior circulação de passageiros.

Tarifa e formas de pagamento

O bilhete para acessar o metrô custa R$ 4,10 e pode ser pago diretamente na catraca por meio de cartões de crédito e débito por aproximação, celulares com NFC, smartwatches e pulseiras de pagamento.

Também são aceitos QR Codes comprados pelos aplicativos RecargaPay e 99Pay. Os usuários do Cartão Integração podem fazer recargas pelo aplicativo Motiva Trilhos, por carteiras digitais parceiras ou em um dos mais de 2 mil pontos de venda credenciados.