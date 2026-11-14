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Nem todo encontro precisa terminar no mesmo bar ou restaurante de sempre. Em Salvador, alguns endereços oferecem experiências que vão além do cardápio, seja pela vista para o mar, pelo ambiente intimista ou por propostas gastronômicas que convidam a dividir pratos e prolongar a conversa.

Entre casarões históricos, espaços com influência de outras culturas e restaurantes com cozinhas autorais, a capital baiana reúne opções para quem deseja surpreender no próximo encontro. Alguns ficam em bairros conhecidos pela movimentação noturna, enquanto outros estão em regiões que nem sempre aparecem entre as primeiras escolhas para um jantar a dois.

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Para quem está procurando um lugar diferente para levar alguém especial, conheça sete restaurantes em Salvador que merecem entrar na lista.

La Taperia, no Rio Vermelho

Localizado de frente para o mar, no Rio Vermelho, o La Taperia reúne características que combinam com um encontro a dois: ambiente intimista, atmosfera boêmia e uma proposta gastronômica inspirada na culinária espanhola.

A casa aposta nas tradicionais tapas, pequenos pratos que podem ser compartilhados durante a refeição. Entre os destaques estão as opções variadas de croquetes, frutos do mar e as tradicionais paellas, além de uma carta de vinhos, sangrias e coquetéis.

O ambiente também ajuda a construir a experiência. Com espaços distribuídos em diferentes ambientes, o restaurante é uma alternativa para quem deseja aproveitar um jantar sem pressa ou assistir ao pôr do sol acompanhado de uma boa refeição.

Onde fica: Rua da Paciência, 251, Rio Vermelho.

Rua da Paciência, 251, Rio Vermelho. Funcionamento: Terça a sexta, das 17h às 23h30; sábado, das 12h às 23h30; domingo, das 12h às 16h. Fechado às segundas-feiras.

Zanzibar, no Santo Antônio Além do Carmo



Para quem prefere um encontro com um cenário diferente, o Zanzibar é uma opção no histórico bairro de Santo Antônio Além do Carmo. O restaurante combina referências africanas e afro-baianas em um espaço de decoração marcante, com ambiente acolhedor e vista para a Baía de Todos-os-Santos.

A experiência gastronômica também foge do convencional. O cardápio reúne pratos com frutos do mar, moquecas e preparações que exploram ingredientes e combinações características da culinária afro-brasileira.

Entre os destaques estão o arroz de hauçá com camarões, pratos com banana-da-terra e opções de petiscos. Para acompanhar, a casa também oferece drinks e bebidas refrescantes.

A localização é outro atrativo. A vista para a Baía transforma o restaurante em uma alternativa interessante para quem deseja aproveitar o fim de tarde e estender o encontro durante a refeição.

Onde fica: Rua Direita de Santo Antônio, 60-B, Santo Antônio Além do Carmo.

Rua Direita de Santo Antônio, 60-B, Santo Antônio Além do Carmo. Funcionamento: Consulte os dias e horários atualizados diretamente com o estabelecimento antes da visita.

Soho, na Bahia Marina



Quem prefere a culinária japonesa encontra no Soho uma alternativa para um encontro com uma experiência gastronômica mais sofisticada. Instalado na Bahia Marina, o restaurante tem como um dos principais atrativos o deck sobre o mar, com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

O cardápio reúne diferentes preparações da gastronomia oriental, com sushis, temakis, pratos quentes e grelhados japoneses com influências contemporâneas.

A qualidade dos pescados, a variedade de opções e a carta de bebidas ajudam a compor a experiência. O ambiente também favorece encontros especiais, principalmente para quem deseja aproveitar a paisagem durante o jantar.

Uma dica é programar a visita para o fim da tarde, quando a vista da Baía se torna parte importante do passeio.

Onde fica: Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, na Bahia Marina.

Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio, na Bahia Marina. Funcionamento: Segunda a quinta, com almoço e jantar; sexta a domingo, com horários de almoço e jantar. Os horários variam conforme o dia.

Ori Restaurante, no Horto Florestal

Para quem procura uma experiência gastronômica diferente, o Ori Restaurante aposta na combinação entre técnicas contemporâneas e referências da culinária baiana.

Comandada pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, a casa apresenta um cardápio autoral que valoriza ingredientes regionais e propõe novas interpretações para sabores tradicionais.

Entre os destaques estão preparações com frutos do mar, entradas elaboradas e sobremesas que também fazem parte da experiência. O restaurante conta ainda com opções de drinks e vinhos para acompanhar os pratos.

O ambiente combina sofisticação e aconchego, sendo uma alternativa para casais que desejam investir em um jantar especial e explorar uma gastronomia que valoriza os ingredientes da Bahia.

Onde fica: Avenida Santa Luzia, 656, loja 11, Horto Florestal.

Avenida Santa Luzia, 656, loja 11, Horto Florestal. Funcionamento: Terça a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Fechado às segundas-feiras.

Poró Restaurante & Bar, no Santo Antônio Além do Carmo

Um casarão histórico, decoração artística e uma varanda com vista para a cidade e a Baía de Todos-os-Santos estão entre os atrativos do Poró Restaurante & Bar.

Localizado no Santo Antônio Além do Carmo, o estabelecimento reúne uma proposta gastronômica contemporânea em um ambiente que mistura elementos rústicos, cores e referências artísticas.

O cardápio passeia pela culinária brasileira, com opções de frutos do mar, carnes e petiscos. Entre os pratos lembrados pelos frequentadores estão o arrumadinho e o medalhão ao molho de tamarindo.

A carta de drinks também merece atenção, principalmente para quem pretende aproveitar o espaço durante o fim de tarde. O terraço é um dos pontos mais interessantes da casa e pode ser uma boa escolha para acompanhar o pôr do sol.

Onde fica: Rua Direita de Santo Antônio, 445, Santo Antônio Além do Carmo.

Rua Direita de Santo Antônio, 445, Santo Antônio Além do Carmo. Funcionamento: Segunda, das 12h às 20h; terça, das 12h às 21h30; quinta a sábado, das 12h às 22h30; domingo, das 12h às 21h30. Fechado às quartas-feiras.

Pasárgada Kebab Grill & Bar, no Rio Vermelho



Para quem gosta de experimentar sabores de outras culturas, o Pasárgada Kebab Grill & Bar apresenta uma proposta inspirada na culinária persa e do Oriente Médio.

Localizado no Rio Vermelho, o restaurante aposta em uma experiência diferente das opções mais tradicionais da cidade. O cardápio reúne kebabs, petiscos e preparações com temperos característicos da gastronomia iraniana.

A decoração temática também ajuda a criar uma atmosfera própria, com referências à cultura persa. O espaço é uma alternativa para casais que gostam de conhecer novos sabores e transformar o jantar em uma experiência menos convencional.

A variedade de drinks também entra na proposta, permitindo combinar a refeição com uma noite mais descontraída.

Onde fica: Praça Brigadeiro Faria Rocha, 44A, Rio Vermelho.

Praça Brigadeiro Faria Rocha, 44A, Rio Vermelho. Funcionamento: De terça a quinta, a partir das 16h; sexta e sábado, a partir das 11h30, com funcionamento até depois da meia-noite; domingo, das 11h30 às 23h30. Fechado às segundas-feiras.

Andina Cocina Latina, na Graça



Para fechar o roteiro, o Andina Cocina Latina é uma opção para quem deseja conhecer uma proposta gastronômica diferente em um ambiente mais intimista.

Localizado no bairro da Graça, o restaurante aposta em referências da culinária latino-americana, com preparações autorais e combinações que valorizam ingredientes frescos.

A proposta inclui pratos com influências de diferentes países da América Latina, com destaque para preparações com frutos do mar e ceviches.

O espaço tem uma atmosfera mais reservada, o que favorece encontros em que a intenção é aproveitar a companhia e conversar sem a movimentação de restaurantes maiores.