Café da manhã especial em Salvador: 6 lugares para conhecer e celebrar bons momentos

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Tomar café da manhã fora de casa pode ser mais do que uma pausa na rotina. Em Salvador, cafeterias, padarias artesanais e espaços gastronômicos oferecem opções para quem quer começar o dia com calma, experimentar novos sabores ou transformar uma data especial em uma experiência diferente.

Seja para comemorar um aniversário de namoro, celebrar uma promoção no trabalho, reunir amigos ou simplesmente aproveitar uma manhã sem pressa, a capital baiana tem endereços que combinam cafés especiais, pães fresquinhos, doces artesanais e pratos de brunch.

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O roteiro passa por diferentes regiões da cidade, da Barra à Pituba, com alternativas para quem procura desde um café acompanhado de um pão artesanal até uma refeição mais elaborada. Confira seis lugares para incluir na lista.

Coffeetown aposta em brunch e café da manhã completo



Com unidades na Vitória e na Pituba, a Coffeetown é uma opção para quem gosta de combinar café, pratos doces e receitas salgadas em uma mesma refeição.

O cardápio segue uma proposta de coffee house americana, com opções de café da manhã e brunch servidas ao longo do dia. Entre os destaques está o Avocado Bagel, preparado com pão bagel de fermentação natural, abacate fresco, ovo com gema mole e tomate confit, por aproximadamente R$ 36,90.

As bandejas de café da manhã também são uma alternativa para quem prefere uma refeição mais completa. As opções Morning e Lazy incluem combinações de sanduíches, ovos mexidos ou bacon, suco de laranja, espresso e uma fatia de bolo ou torta, com preços informados entre R$ 64,90 e R$ 66,90.

Panquecas americanas, waffles doces e salgados e fatias generosas de tortas artesanais completam o menu.

Onde fica:

Vitória: Avenida Sete de Setembro, 1.755, próximo ao Campo Grande.

Avenida Sete de Setembro, 1.755, próximo ao Campo Grande. Pituba: Rua Amazonas, 1.111, Gourmet 01, dentro da Villa San Luigi.

Funcionamento: a unidade da Vitória abre diariamente, das 8h30 às 21h30. A unidade da Pituba funciona de terça-feira a domingo, das 8h30 às 21h30.

Quanto custa: a faixa geral vai de R$ 40 a R$ 80 por pessoa, dependendo do pedido.

Le Lapin Confeitaria tem doces franceses e brunch artesanal

Para quem não abre mão de uma boa confeitaria, a Le Lapin reúne referências da pâtisserie francesa e preparações artesanais em um ambiente voltado aos cafés e brunches.

Localizada na Pituba, a casa oferece croissants amanteigados, macarons, tortas finas e outros doces, além de pães de fermentação natural e tostadas com coberturas especiais.

Cafés expressos, coados especiais e cappuccinos aparecem entre as opções para acompanhar os preparos. A combinação pode agradar tanto quem prefere começar o dia com algo doce quanto quem busca uma refeição com pães e acompanhamentos salgados.

O endereço também pode entrar no roteiro de quem deseja marcar uma ocasião especial em torno da mesa, com uma proposta de confeitaria artesanal.

Onde fica: Rua Engenheiro Adhemar Fontes, 35E, Pituba.

Rua Engenheiro Adhemar Fontes, 35E, Pituba. Funcionamento: quarta a sexta-feira, das 13h às 19h; sábado , das 8h30 às 12h e das 14h às 19h; domingo , das 8h30 às 12h e das 14h às 18h. A casa fecha às segundas e terças-feiras.

das 13h às 19h; , das 8h30 às 12h e das 14h às 19h; , das 8h30 às 12h e das 14h às 18h. A casa fecha às Quanto custa: a estimativa informada fica entre R$ 30 e R$ 70 por pessoa , conforme os itens escolhidos.

a estimativa informada fica entre , conforme os itens escolhidos. Contato: (71) 99238-0084.

Fausto Café 2D é opção para um café sem pressa na Barra



Na Barra, o Fausto Café 2D reúne cafés tradicionais e especiais, lanches e opções para quem quer prolongar a primeira refeição do dia.

O menu inclui espresso, cappuccino, cafés preparados por métodos de extração e bebidas geladas à base de café. Para acompanhar, há toast de abacate, ovos mexidos, pães artesanais na chapa e sanduíches.

Bolos caseiros, fatias de tortas e outros doces completam as possibilidades. A variedade permite montar desde um pedido mais simples, com café e acompanhamento, até uma refeição mais reforçada.

Com uma faixa de preço mais acessível em comparação com outras propostas do roteiro, o espaço é uma alternativa para quem quer sair da rotina sem necessariamente organizar uma comemoração elaborada.

Onde fica: Rua Belo Horizonte, 114, Barra.

Rua Belo Horizonte, 114, Barra. Funcionamento: terça-feira a sábado, das 7h30 às 18h. Fecha aos domingos e às segundas-feiras.

das 7h30 às 18h. Fecha aos Quanto custa: a média informada varia de R$ 20 a R$ 50 por pessoa, dependendo do consumo.

a média informada varia de por pessoa, dependendo do consumo. Contato: (71) 99967-7071.

Padó aposta em pães de fermentação natural na Graça



Quem prefere o aroma de pão recém-assado pode incluir a Padó – Padaria Artesanal no roteiro. Na Graça, a casa concentra sua proposta na panificação artesanal, com produtos de fermentação natural e preparações feitas para o consumo matinal.

Entre os destaques estão os pães rústicos de longa fermentação, com casca crocante e miolo aerado, além de focaccias preparadas com azeite, ervas e coberturas especiais.

A vitrine também reúne croissants amanteigados, pains au chocolat, brioches e outros itens de confeitaria. Para acompanhar, a padaria oferece cafés expressos e coados.

A proposta combina com quem quer fazer uma pausa para o café da manhã, comprar pães artesanais ou experimentar diferentes preparações de uma padaria especializada.

Onde fica: Rua Dr. João Pondé, 480, térreo, loja 01, Graça.

Rua Dr. João Pondé, 480, térreo, loja 01, Graça. Funcionamento: de quinta-feira a domingo , das 8h às 12h30. Fecha de segunda a quarta-feira.

de , das 8h às 12h30. Fecha de Quanto custa: a faixa indicada para o estabelecimento fica entre R$ 40 e R$ 60 , embora o valor dependa dos produtos escolhidos.

A Casaria reúne brunch, confeitaria e gastronomia no Centro Histórico

No Centro Histórico de Salvador, A Casaria combina cafeteria, bakery, brunch e bistrô em um endereço próximo à Praça Municipal e ao Elevador Lacerda.

O cardápio inclui opções para quem quer transformar o café da manhã em uma refeição mais elaborada. Entre elas estão os ovos Benedict, servidos sobre pão artesanal com molho hollandaise, e as tostadas preparadas com ingredientes como abacate, queijos artesanais e ovos.

Croissants, brioches e outros pães frescos também fazem parte da proposta, assim como doces finos, tortas e cafés especiais.

Com funcionamento desde as primeiras horas da manhã, o espaço pode ser considerado por quem deseja reunir uma experiência gastronômica e um passeio pelo Centro Histórico. Para comemorações, vale consultar diretamente a casa sobre disponibilidade de mesas e eventuais condições para grupos.

Onde fica: Rua Chile, 1, Centro Histórico, próximo à Praça Municipal e ao Elevador Lacerda.

Rua Chile, 1, Centro Histórico, próximo à Praça Municipal e ao Elevador Lacerda. Funcionamento: domingo a quinta-feira , das 8h às 23h; sexta-feira e sábado, das 8h à meia-noite.

, das 8h às 23h; das 8h à meia-noite. Quanto custa: os valores informados para os pratos de brunch ficam em torno de R$ 38 a R$ 56 para as tostadas especiais e de R$ 42 a R$ 56 para os ovos Benedict. A conta total varia conforme o pedido.

os valores informados para os ficam em torno de para as tostadas especiais e de para os ovos Benedict. A conta total varia conforme o pedido. Contato: (71) 99308-8194.

Da Talli tem pães artesanais e cafés especiais na Pituba



A Da Talli é outra alternativa para quem gosta de panificação artesanal. Na Pituba, a casa trabalha com pães de fermentação natural, focaccias, viennoiseries e doces.

Os pães rústicos de fermentação longa dividem espaço com focaccias preparadas com azeite e ervas, croissants folhados, pains au chocolat e fatias de tortas artesanais.

Para acompanhar, a cafeteria oferece expressos e cafés preparados por métodos especiais, como o Hario V60, que permite explorar diferentes características da bebida.

A combinação de panificação e café torna o endereço uma opção para quem quer começar o dia com uma refeição simples, mas caprichada, ou conhecer produtos artesanais feitos para acompanhar a bebida.

Onde fica: Rua das Hortênsias, 288, Pituba.

Rua das Hortênsias, 288, Pituba. Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; sábado e domingo, das 8h às 13h.

segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; sábado e domingo, das 8h às 13h. Quanto custa: os valores variam conforme a escolha dos pães, doces e bebidas.

os valores variam conforme a escolha dos pães, doces e bebidas. Contato: (71) 99996-6898.

Qual lugar escolher para uma ocasião especial?



A escolha depende do tipo de experiência que você procura. Para quem deseja um brunch com pratos doces e salgados, a Coffeetown e A Casaria oferecem cardápios variados. Já a Le Lapin é uma alternativa para quem prefere doces finos e confeitaria artesanal, enquanto a Padó e a Da Talli se destacam pela panificação.

Se a ideia é gastar menos, o Fausto Café 2D tem uma faixa de preço a partir de R$ 20 por pessoa. Para uma comemoração a dois, um encontro entre amigos ou uma celebração profissional, vale considerar também a localização, o horário e o tipo de refeição oferecido.

Antes de sair de casa, confirme os horários, os preços e a disponibilidade diretamente com o estabelecimento, principalmente em fins de semana e datas comemorativas. Caso a intenção seja organizar um aniversário ou uma celebração com várias pessoas, consulte previamente a possibilidade de reserva e as condições de atendimento para grupos.