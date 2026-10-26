Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar

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O Halloween está chegando, e com ele vêm inúmeras ideias de fantasias, festas e comidas para aproveitar a celebração, comemorada em 31 de outubro. Para completar a programação, opções de drinks práticos e fáceis de preparar também não podem faltar.

Entre as opções de drink está o ‘Bloody Mary’, famoso pela associação com a rainha Tudor, Maria, a Sanguinária, devido à cor vermelha do suco de tomate que lembra sangue.

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Além dele, outras alternativas de bebidas são o Drink Flora, que conta com apenas quatro ingredientes, e o Ginger Rosato, conhecido por ser um coquetel refrescante. Confira como fazer as 3 opções de drink para aproveitar o Halloween.

Veja 3 opções de drinks para aproveitar o Halloween

Bloody Mary

1 de 1 Bloody Mary | Foto: Divulgação

Ingredientes

70ml de sake

Suco de tomate a gosto

1 col chá de Molho Inglês

1 col chá de Gengibre ralado

1 pitada de sal

1 pitada de páprica defumada

Suco de Meio limão siciliano

Molho de pimenta á gosto

Gelo e o seu garnish favorito

Modo de Preparo

Misturar tudo na coqueteleira e servir com copo collins.

Drink Flora

1 de 1 | Foto: Divulgação

Ingredientes

70 ml de Sake

30 ml de Purê de Frutas Vermelhas

20 ml de xarope de Jasmim

80 ml de água com gás

Modo de preparo

Em um copo, adicione o purê de frutas vermelhas e o xarope de jasmim.

Acrescente gelo e o Sake.

Finalize com água com gás e mexa delicadamente.

Ginger Rosato

1 de 1 | Foto: Divulgação

Ingredientes

70 ml Sake

50 ml suco de tangerina

25 ml Ramazzotti Rosato

Ginger beer

2 unidade de amarena no palito de bambu

Laranja desidratada

Taça larga

Modo de Preparo