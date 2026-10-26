HALLOWEEN
Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar
Festa popular é comemorada em 31 de outubro
O Halloween está chegando, e com ele vêm inúmeras ideias de fantasias, festas e comidas para aproveitar a celebração, comemorada em 31 de outubro. Para completar a programação, opções de drinks práticos e fáceis de preparar também não podem faltar.
Entre as opções de drink está o ‘Bloody Mary’, famoso pela associação com a rainha Tudor, Maria, a Sanguinária, devido à cor vermelha do suco de tomate que lembra sangue.
Além dele, outras alternativas de bebidas são o Drink Flora, que conta com apenas quatro ingredientes, e o Ginger Rosato, conhecido por ser um coquetel refrescante. Confira como fazer as 3 opções de drink para aproveitar o Halloween.
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Veja 3 opções de drinks para aproveitar o Halloween
Bloody Mary
Bloody Mary |
Ingredientes
- 70ml de sake
- Suco de tomate a gosto
- 1 col chá de Molho Inglês
- 1 col chá de Gengibre ralado
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de páprica defumada
- Suco de Meio limão siciliano
- Molho de pimenta á gosto
- Gelo e o seu garnish favorito
Modo de Preparo
- Misturar tudo na coqueteleira e servir com copo collins.
Drink Flora
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Ingredientes
- 70 ml de Sake
- 30 ml de Purê de Frutas Vermelhas
- 20 ml de xarope de Jasmim
- 80 ml de água com gás
Modo de preparo
- Em um copo, adicione o purê de frutas vermelhas e o xarope de jasmim.
- Acrescente gelo e o Sake.
- Finalize com água com gás e mexa delicadamente.
Ginger Rosato
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Ingredientes
- 70 ml Sake
- 50 ml suco de tangerina
- 25 ml Ramazzotti Rosato
- Ginger beer
- 2 unidade de amarena no palito de bambu
- Laranja desidratada
- Taça larga
Modo de Preparo
- Em uma taça com bastante gelo, adicione os ingredientes sequencialmente, Sake, suco de tangerina e Ramazzotti Rosato;
- Complete com ginger beer e misture suavemente com uma colher longa;
- Finalize decorando com a amarena no palito de bambu e a laranja desidratada.