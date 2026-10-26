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HALLOWEEN

Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar

Festa popular é comemorada em 31 de outubro

Agatha Victoria Reis
Por
Opções de drinks para o Halloween
Opções de drinks para o Halloween - Foto: Reprodução| Freepik

O Halloween está chegando, e com ele vêm inúmeras ideias de fantasias, festas e comidas para aproveitar a celebração, comemorada em 31 de outubro. Para completar a programação, opções de drinks práticos e fáceis de preparar também não podem faltar.

Entre as opções de drink está o ‘Bloody Mary’, famoso pela associação com a rainha Tudor, Maria, a Sanguinária, devido à cor vermelha do suco de tomate que lembra sangue.

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Além dele, outras alternativas de bebidas são o Drink Flora, que conta com apenas quatro ingredientes, e o Ginger Rosato, conhecido por ser um coquetel refrescante. Confira como fazer as 3 opções de drink para aproveitar o Halloween.

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Veja 3 opções de drinks para aproveitar o Halloween

Bloody Mary

  • 1 de 1 Bloody Mary
    Bloody Mary |

Ingredientes

  • 70ml de sake
  • Suco de tomate a gosto
  • 1 col chá de Molho Inglês
  • 1 col chá de Gengibre ralado
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de páprica defumada
  • Suco de Meio limão siciliano
  • Molho de pimenta á gosto
  • Gelo e o seu garnish favorito

Modo de Preparo

  • Misturar tudo na coqueteleira e servir com copo collins.

Drink Flora

  • 1 de 1 Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar
    |

Ingredientes

  • 70 ml de Sake
  • 30 ml de Purê de Frutas Vermelhas
  • 20 ml de xarope de Jasmim
  • 80 ml de água com gás

Modo de preparo

  • Em um copo, adicione o purê de frutas vermelhas e o xarope de jasmim.
  • Acrescente gelo e o Sake.
  • Finalize com água com gás e mexa delicadamente.

Ginger Rosato

  • 1 de 1 Dia das Bruxas: aprenda a fazer 3 drinks fáceis para experimentar
    |

Ingredientes

  • 70 ml Sake
  • 50 ml suco de tangerina
  • 25 ml Ramazzotti Rosato
  • Ginger beer
  • 2 unidade de amarena no palito de bambu
  • Laranja desidratada
  • Taça larga

Modo de Preparo

  • Em uma taça com bastante gelo, adicione os ingredientes sequencialmente, Sake, suco de tangerina e Ramazzotti Rosato;
  • Complete com ginger beer e misture suavemente com uma colher longa;
  • Finalize decorando com a amarena no palito de bambu e a laranja desidratada.
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drinks gastronomia Receitas culinárias

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