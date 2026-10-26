Fim da goiaba comum? Fruta conquista pelo sabor e facilidade em plantio

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A goiaba tradicional pode estar com os dias contados entre os consumidores no Brasil. A fruta tem ganhado uma nova concorrente no mercado, chamada goiaba-serrana (Acca sellowiana), que produz casca verde e polpa clara.

O fruto também se destaca com um aroma marcante e um sabor que mistura doçura e acidez, com parte central gelatinosa que pode ser retirada com uma colher e consumida fresca.

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Seu plantio pode ser feito em jardins comuns e sua frutificação leva entre dois e quatro anos. A casa não muda de cor quando a fruta atinge a maturação, permanecendo verde neste período, o que pode confundir o tempo de colheita.

Dicas para o plantio

O plantio da goiaba-serrana deve ser regado a alguns cuidados especiais. A planta costuma se desenvolver melhor em ambientes com condições mais amenas, nem tão frias e nem tão quentes.

O frio pode influenciar a formação das flores e no calor elas devem contemplar práticas específicas para favorecer meios como luz, drenagem adequada do solo, umidade e manejo adequado do solo.

Aqueles que desejam plantar a espécie em casa também devem evitar revolver profundamente o solo nas proximidades das raízes, preparar um solo com drenagem adequada e usar cobertura morta sobre a terra, preservando livre a base do tronco.

Onde encontrar a goiaba-serrana?

Os frutos da goiaba-serrana ainda são raros em grandes redes comerciais, mas podem ser encontrados em feiras locais ou mercados de regiões produtoras no estado de Santa Catarina. Os períodos de maiores colheitas são de janeiro a maio.

No entanto, moradores de outras regiões do Brasil podem cultivar a própria planta através de mudas, que podem ser compradas em viveiros online e marketplaces, como o Mercado Livre.