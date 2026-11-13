Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

REABILITAÇÃO

Maurício Mattar revela ajuda de Angélica para tratar vício em drogas

Ator realizou tratamento para se desvincular de álcool de entorpecentes

Franciely Gomes
Por
Maurício Mattar namorou Angélica em 1998
Maurício Mattar namorou Angélica em 1998 - Foto: Reprodução

Maurício Mattar confessou sua gratidão eterna a Angélica. O ator, de 62 anos, revelou que a apresentadora, que era sua namorada na época, o ajudou a tratar o vício em álcool e drogas entorpecentes.

Em depoimento ao documentário A Clínica, exibido pela TV Globo, o artista contou que ficou internado na clínica de reabilitação Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo. A indicação do local veio após o primeiro contato com um médico recomendado pela esposa de Luciano Huck.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Na época, eu perguntei para a Angélica, e ela tinha um psicólogo que tratava ela, e ela recomendou um médico que morava em Atibaia e que foi muito bom para o filho de um político”, disse.

Leia Também:

DESEJO OCULTO

Thais Carla revela que homens que a criticam querem ficar com ela
Thais Carla revela que homens que a criticam querem ficar com ela imagem

SAÚDE

Atriz Neusa Borges é internada sem previsão de alta
Atriz Neusa Borges é internada sem previsão de alta imagem

ENTRETENIMENTO

Ator da Globo se casa e passa lua de mel longe da esposa; entenda
Ator da Globo se casa e passa lua de mel longe da esposa; entenda imagem

“Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de cheirar, de fazer todas essas coisas que faziam mal para o meu organismo. Cheguei ao ponto de gravar novela, indo direto, virado, chegava lá, botava maquiagem e gravava. Era novo… Depois de um tempo, o corpo não aguenta”, completou o famoso.

Quando Maurício começou a usar drogas?

Durante o documentário, Maurício Mattar confessou que começou a usar drogas devido às influências ao seu redor. No entanto, seu maior pico foi em 1998, que ocasionou em sua internação.

“Na minha geração, todo mundo brincava com bebidas, tinha isso, tinha aquilo… Mas começou a ficar mais pessoal para mim. Eu comecei a gostar e brincar solitariamente. E aí eu comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar, de não me apreciar mais”, relembrou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

angélica drogas Reabilitação.

Relacionadas

Mais lidas