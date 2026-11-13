Maurício Mattar revela ajuda de Angélica para tratar vício em drogas

Maurício Mattar confessou sua gratidão eterna a Angélica. O ator, de 62 anos, revelou que a apresentadora, que era sua namorada na época, o ajudou a tratar o vício em álcool e drogas entorpecentes.

Em depoimento ao documentário A Clínica, exibido pela TV Globo, o artista contou que ficou internado na clínica de reabilitação Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo. A indicação do local veio após o primeiro contato com um médico recomendado pela esposa de Luciano Huck.

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“Na época, eu perguntei para a Angélica, e ela tinha um psicólogo que tratava ela, e ela recomendou um médico que morava em Atibaia e que foi muito bom para o filho de um político”, disse.

“Eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar, eu queria parar de cheirar, de fazer todas essas coisas que faziam mal para o meu organismo. Cheguei ao ponto de gravar novela, indo direto, virado, chegava lá, botava maquiagem e gravava. Era novo… Depois de um tempo, o corpo não aguenta”, completou o famoso.

Quando Maurício começou a usar drogas?

Durante o documentário, Maurício Mattar confessou que começou a usar drogas devido às influências ao seu redor. No entanto, seu maior pico foi em 1998, que ocasionou em sua internação.

“Na minha geração, todo mundo brincava com bebidas, tinha isso, tinha aquilo… Mas começou a ficar mais pessoal para mim. Eu comecei a gostar e brincar solitariamente. E aí eu comecei a embolar o meio de campo, a ponto de começar a me desleixar, de não me apreciar mais”, relembrou.