Ator da Globo se casa e passa lua de mel longe da esposa; entenda

O ator Miguel Rômulo, de 34 anos, que interpreta Damaso na novela Lá na Minha Terra, da TV Globo, viveu uma situação inusitada logo após se casar com a atriz e modelo Fran Castro.



Apenas dois dias depois da cerimônia, realizada no início de setembro, o artista precisou embarcar para a Bahia para participar das gravações da nova produção das seis.





Ator Miguel Rômulo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Ator viajou para a Chapada Diamantina após casamento

Em entrevista ao gshow, Miguel contou que oficializou a união em um sábado e, já na segunda-feira seguinte, estava a caminho da Chapada Diamantina, na Bahia, para participar das primeiras gravações externas da novela.



A viagem reuniu parte do elenco e da equipe da produção, que utilizaram as paisagens da região para representar a fictícia cidade de Lavra Seca, cenário principal da trama escrita por Mario Teixeira.

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O ator encarou a coincidência com bom humor e revelou que a viagem acabou substituindo a tradicional lua de mel.



"Uma das histórias que mais marcou foi o fato de eu ter me casado no sábado e, já na segunda-feira, estar embarcando para a Chapada Diamantina com a equipe. A gente brinca que fui passar minha lua de mel com eles, e posso dizer que foi uma experiência muito especial!", contou.





Casamento aconteceu após sete anos de relacionamento

Miguel Rômulo e Fran Castro oficializaram a união após sete anos juntos. A cerimônia aconteceu no Rio Grande do Sul e reuniu familiares e amigos para celebrar a nova fase do casal.



Segundo o ator, a festa teve um significado especial, já que os dois desejavam uma comemoração que refletisse suas personalidades.