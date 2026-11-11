CONFUSÃO
Ex-ator da Globo vai à justiça após tomar calote de R$ 132 mil
Moradora não deixou o imóvel após determinação da Justiça
Parece que a paciência de Ary Fontoura acabou! Aos 93 anos, o ator decidiu avançar na disputa judicial contra uma inquilina que acumula uma dívida de mais de R$ 131 mil em um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
O processo foi aberto em fevereiro e teve novos desdobramentos quase nove meses depois. Em maio, a Justiça já havia determinado que a inquilina deixasse a propriedade, mas a ordem não foi cumprida.
Segundo informações do processo, a dívida é de R$ 131.602,48, referente a aproximadamente dois anos de aluguéis e encargos não pagos, entre março de 2024 e fevereiro de 2026. O valor ainda não considera o possível desconto do título de capitalização apresentado como garantia no contrato.
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Como começou a confusão?
Em maio, a Justiça determinou que a inquilina deixasse o imóvel em até 15 dias, devido à falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos.
No dia 29 de junho, a mulher foi comunicada oficialmente sobre a ordem de despejo e o processo movido pelo ator.
De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o prazo para deixar a propriedade ou quitar os valores terminou em 21 de julho. A moradora, no entanto, não teria cumprido nenhuma das determinações.
Justiça ainda não tomou nova decisão
Após o descumprimento da ordem, os advogados do ator solicitaram o despejo compulsório (forçãdo) da inquilina, com retirada forçada do imóvel por um oficial de Justiça.
A defesa também pediu que a ação seja julgada procedente. Até o momento, não há informações sobre a saída da moradora, o pagamento da dívida ou uma nova decisão judicial.