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CONFUSÃO

Ex-ator da Globo vai à justiça após tomar calote de R$ 132 mil

Moradora não deixou o imóvel após determinação da Justiça

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Dívida corresponde a aproximadamente dois anos de alugueis e encargos não pagos.
Dívida corresponde a aproximadamente dois anos de alugueis e encargos não pagos. - Foto: Reprodução/Instagram

Parece que a paciência de Ary Fontoura acabou! Aos 93 anos, o ator decidiu avançar na disputa judicial contra uma inquilina que acumula uma dívida de mais de R$ 131 mil em um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

O processo foi aberto em fevereiro e teve novos desdobramentos quase nove meses depois. Em maio, a Justiça já havia determinado que a inquilina deixasse a propriedade, mas a ordem não foi cumprida.

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Segundo informações do processo, a dívida é de R$ 131.602,48, referente a aproximadamente dois anos de aluguéis e encargos não pagos, entre março de 2024 e fevereiro de 2026. O valor ainda não considera o possível desconto do título de capitalização apresentado como garantia no contrato.

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Como começou a confusão?

Em maio, a Justiça determinou que a inquilina deixasse o imóvel em até 15 dias, devido à falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos.

No dia 29 de junho, a mulher foi comunicada oficialmente sobre a ordem de despejo e o processo movido pelo ator.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o prazo para deixar a propriedade ou quitar os valores terminou em 21 de julho. A moradora, no entanto, não teria cumprido nenhuma das determinações.

Justiça ainda não tomou nova decisão

Após o descumprimento da ordem, os advogados do ator solicitaram o despejo compulsório (forçãdo) da inquilina, com retirada forçada do imóvel por um oficial de Justiça.

A defesa também pediu que a ação seja julgada procedente. Até o momento, não há informações sobre a saída da moradora, o pagamento da dívida ou uma nova decisão judicial.

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Ary Fontoura celebridades TV Globo

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