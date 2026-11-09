Pausa na carreira? Esposa de Belutti revela estado de saúde do cantor

O cantor sertanejo Belutti, que faz dupla com Marcos, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 9, em São Paulo.



Após a batida, o artista teve vértebras fraturadas e precisará permanecer em repouso. O veículo de luxo em que ele estava deslizou na pista e atingiu uma mureta.

Esposa revela estado de saúde do cantor

A informação foi divulgada pela esposa do cantor, a atriz Thaís Pacholek, nas redes sociais. Segundo ela, Belutti passou por exames e já recebeu alta, permanecendo em casa para se recuperar.



Um amigo do artista, que também estava no veículo, continuou no hospital para realizar exames, mas não apresentava ferimentos graves.

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Thaís esclareceu que não estava no carro no momento do acidente. Ela estava acompanhada do filho do casal em um torneio. Segundo o relato, Belutti havia saído com o amigo para acompanhar a Fórmula 1.



O acidente aconteceu dois dias após o aniversário de 45 anos do sertanejo.





Como aconteceu o acidente?

Em publicação no Instagram, Thaís explicou que o veículo deslizou devido às condições da pista, rodou e acabou atingindo uma mureta. Ela também destacou que nenhum outro automóvel foi envolvido na ocorrência.

A atriz tranquilizou os fãs e agradeceu as mensagens de preocupação. Apesar de já estar em casa, Belutti precisará de cuidados por conta das fraturas nas vértebras.