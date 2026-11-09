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Sertanejo Belutti, dupla de Marcos, sofre grave acidente com Panamera
Artista comemorou o aniversário de 45 anos neste fim de semana
O cantor Bruno Belutti, que compõe a dupla sertaneja Marcos & Belutti, se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 9. O caso ocorreu na Alameda Rio Negro, em Alphaville, São Paulo.
No momento da batida, ele dirigia um veículo modelo Porsche Panamera, avaliado em até R$ 1,6 milhão. O artista voltava para casa acompanhado do amigo Leandro Sibov, quando bateu na mureta. Um veículo que passava pelo local, presenciou a cena e socorreu os ocupantes do Porshe.
Em nota divulgada através do perfil da dupla sertaneja, a assessoria afirma que Belutti está bem e já se encontra em casa, em recuperação.
"Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo. Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação", informou o texto.
Confira nota na íntegra:
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Quem é Belutti?
Bruno Belutti Pereira tem 45 anos, completos no último sábado, 7. Em um fim de semana de comemoração, ele esteve presente no Grande Prêmio de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos, momentos antes do acidente, onde posou para fotos ao lado das cantoras Wanessa Camargo e Manu Bahtidão, e do influenciador Lucas Guimarães.
Belutti canta profissionalmente desde criança, quando integrou o grupo Comando, uma boy band produzida pela equipe de Gugu Liberato.
Desde 2007 ele atua ao lado de Marcos, emplacando sucessos como "Domingo de Manhã" e "Aquele 1%".