Pane em jatinho de Zé Felipe causa estrondo e assusta passageiros

O cantor Zé Felipe e a influenciadora Rafa Uccman passaram por um susto na sexta-feira, 6, quando o jatinho de Leonardo, pai do artista, apresentou uma pane durante a tentativa de decolagem.

Os passageiros já estavam dentro da aeronave quando ouviram um forte estrondo e sentiram uma mudança repentina de pressão na cabine. O problema impediu a viagem e fez o cantor cancelar a apresentação na festa de aniversário do influenciador Alvaro Xaro.

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O artista estava a caminho do Baile do Xaro 2K26, que celebrou os 28 anos de Alvaro. Como seu próprio avião estava em manutenção, Zé Felipe utilizaria a aeronave do pai.

Após a interrupção da decolagem, Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor, chegou a oferecer seu jatinho, mas a viagem também não foi possível porque o piloto não estava disponível.

O que aconteceu com o jatinho de Leonardo?

Rafa Uccman relatou nas redes sociais que os passageiros já estavam acomodados quando perceberam o problema. Segundo a influenciadora, o barulho foi acompanhado por uma alteração na pressão da cabine, provocando desconforto nos ouvidos.

"Gente, que susto! A gente estava prestes a decolar quando, no início da decolagem, ouviu um barulho muito forte e a pressão da aeronave mudou do nada. A gente começou a sentir uma pressão muito forte no ouvido. Acendeu uma luz, e os pilotos voltaram para a base, de onde o avião sai. Eles foram verificar o que era e estão lá até agora", disse.

Os pilotos interromperam o procedimento e retornaram à base para verificar a ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da falha técnica.

Zé Felipe explica por que não conseguiu viajar

Após o ocorrido, Zé Felipe publicou um relato nas redes sociais e lamentou não conseguir comparecer à festa do amigo. O cantor explicou que seu avião estava em manutenção e que, por isso, utilizaria o jatinho de Leonardo.

"Estava indo agora para o aniversário do Álvaro para tocar, empolgadão, e o avião deu uma pane, mano. E não deu para a gente decolar. Meu avião está em manutenção. Eu estava indo no do meu pai, aí deu essa pane", disse.

"Eu liguei para a Virginia, ela emprestou o dela, mas, por ser em cima da hora, a gente não conseguiu falar com o piloto. Os pilotos estão nos Estados Unidos e não deu, mas Deus sabe o que faz", completou.

O artista também demonstrou frustração por perder a oportunidade de cantar no evento, mas afirmou que espera encontrar outra ocasião para se apresentar para o influenciador.

"Tenho certeza de que não vai faltar oportunidade. Estou um pouco chateado porque queria ir, cantar para quem eu gosto. Amo o Álvaro. Tem vários amigos que estão na festa também. Estava indo com a Rafa. Mas oportunidade não vai faltar e Deus sabe de tudo", concluiu.

Virginia Fonseca ofereceu outro jatinho, mas viagem não aconteceu

Depois da pane na aeronave de Leonardo, Virginia Fonseca se ofereceu para emprestar seu avião particular para que Zé Felipe e os acompanhantes conseguissem chegar à comemoração.

A alternativa, porém, não funcionou. De acordo com Rafa Uccman, o jatinho estava apenas com o copiloto, já que o piloto estava nos Estados Unidos. Sem o profissional disponível, o grupo não conseguiu seguir viagem.

"A Virginia se ofereceu para emprestar o avião dela, só que ele está apenas com o copiloto, o piloto não está. Então, assim, a gente está levando isso como uma questão do universo mesmo, porque primeiro aconteceu essa situação com a aeronave, depois esse negócio de não ter piloto", afirmou influenciadora.

"A gente está meio receoso e provavelmente não vai conseguir ir para a festa. E detalhe: a gente já estava dentro da aeronave, pronto para decolar. Do nada, a luz acendeu e ouvimos um barulho", continuou.

A influenciadora explicou que o segundo avião não apresentou falha mecânica. O impedimento foi a ausência do piloto habilitado para realizar o voo.

"A gente está levando isso como um sinal, porque os dois aviões deram problema. Em um, na verdade, aconteceu essa falha técnica de pressão dentro da aeronave. A gente ouviu um barulho, um estrondo muito forte, tipo da turbina, e o outro não tinha piloto, só o copiloto. Então, não sei, eles estão lá resolvendo", completou.